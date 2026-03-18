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Plötzlicher Preisanstieg schockt KI-Nutzer 18.03.2026, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild KI
Alibaba setzt ein klares Signal im globalen KI-Wettlauf. Mit deutlichen Preiserhöhungen und neuen Produkten rückt die Monetarisierung in den Fokus. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb unter den Tech-Giganten spürbar.
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Alphabet 271,03 EUR +0,59 % Baader Bank
Microsoft 347,73 EUR +0,44 % Lang & Schwarz

KI-Preisschock bei Alibaba: Warum Investoren jetzt genau hinschauen sollten

Alibaba erhöht die Preise für zentrale KI-Dienstleistungen deutlich und signalisiert damit eine neue Phase der Monetarisierung. Betroffen sind sowohl eigene T-Head-KI-Chips als auch Cloud-Speicherlösungen. Die Preisanpassungen fallen je nach Produkt unterschiedlich aus, erreichen jedoch teils erhebliche Größenordnungen.

Strategiewechsel auf Wachstumskurs

Die Preise für KI-Chips steigen laut Unternehmensangaben um 5 % bis 34 %, während der Cloud Parallel File Storage Service um rund 30 % teurer wird. Parallel dazu reagierte die Börse positiv: Die Aktie legte in Hongkong zeitweise um 4,2 % zu. Der Schritt unterstreicht den Versuch, steigende Nachfrage gezielt in höhere Umsätze umzuwandeln.

Deutliche Preissteigerungen im Detail

Hintergrund ist ein umfassender Umbau des Konzerns mit klarem Fokus auf künstliche Intelligenz. Alibaba treibt gezielt neue Produkte voran, darunter den KI-Agenten „Wukong“, der speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Ziel ist es, aus technologischer Führungsarbeit konkrete Erlöse zu generieren.

Neue Produkte als Wachstumstreiber

Auch Wettbewerber verfolgen ähnliche Strategien. Tencent hat die Preise für seine Hunyuan-Modelle zuletzt um mehr als das Vierfache erhöht. Baidu plant Preisanhebungen von bis zu 30 % für KI-Cloud-Dienste, während Google ebenfalls Anpassungen angekündigt hat. Der Markt bewegt sich damit klar in Richtung Monetarisierung.

Branchentrend zur Monetarisierung

Alibaba investiert massiv in die Zukunftstechnologie. CEO Eddie Wu stellte mehr als 53 Milliarden Dollar für Infrastruktur und KI-Entwicklung in Aussicht und betonte, dass dieser Betrag langfristig noch steigen könnte. Gleichzeitig wächst das KI-Geschäft „dreistellig, allerdings von niedrigem Niveau“.

Milliardeninvestitionen und Wachstumsdruck

Im Wettbewerb mit Tencent gewinnt insbesondere der Bereich sogenannter „agentischer KI“ an Bedeutung. Diese Systeme können komplexe Aufgaben eigenständig ausführen, etwa Buchungen oder Einkäufe. Tencent profitiert hier von seiner Plattform mit 1,4 Milliarden Nutzern und integriert KI zunehmend direkt in bestehende Anwendungen.

Wettlauf um KI-Agenten eskaliert

Der zunehmende Fokus auf KI-Agenten zeigt, wie stark sich der Wettbewerb von reiner Infrastruktur hin zu konkreten Anwendungen verlagert. Unternehmen setzen verstärkt auf Systeme, die eigenständig Prozesse steuern und damit direkten Mehrwert liefern. Diese Entwicklung könnte entscheidend dafür sein, welche Anbieter sich langfristig durchsetzen, da nicht mehr nur Rechenleistung, sondern vor allem praktische Einsatzmöglichkeiten über den Erfolg entscheiden.

Bn-Redaktion/ts
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