Cisco Systems mit starken Q2-Daten

Cisco Systems legte am Mittwoch (12. Februar, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 2. Quartal seines Geschäftsjahres 2025 vor. Das Unternehmen berichtete dabei über den 3-Monats-Zeitraum zum 25. Januar 2025.

Cisco Systems veröffentlichte einen Umsatz in Höhe von 13,991 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal des Fiskaljahres 2024 ein deutliches Plus von 9 Prozent. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Umsatz auf 12,791 Mrd. US-Dollar. Der Netzwerkspezialist gab den Gewinn (GAAP) mit 2,428 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,61 US-Dollar) an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielte Cisco Systems einen Gewinn in Höhe von 2,634 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,65 US-Dollar). Der Konzern musste damit zwar einen Gewinnrückgang hinnehmen, übertraf aber dennoch die Erwartungen des Marktes.

Cisco Systems wies den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 3,760 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,94 US-Dollar) aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum veröffentlichte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,538 Mrd. US-Dollar. Das entsprach einem EPS in Höhe von 0,87 US-Dollar.

Prognose Q3 / 2025 und gesamtes Fiskaljahr 2025

Für das laufende 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 rechnet Cisco Systems mit einem Umsatz in einer Spanne von 13,9 Mrd. US-Dollar bis 14,1 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,90 US-Dollar und 0,92 US-Dollar liegend erwartet. Für das gesamte Fiskaljahr 2025 rechnet Cisco Systems nunmehr mit einem Umsatz in Höhe von 56 Mrd. US-Dollar bis 56,5 Mrd. US-Dollar und einem EPS (non-GAAP) in Höhe von 3,68 US-Dollar und 3,74 US-Dollar.

Fazit

Cisco Systems legte ein überaus robustes Zahlenwerk vor. Die Aktie (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) profitierte davon und unternahm den Versuch, den Widerstandsbereich von 64+ US-Dollar zu überwinden. Noch ist der Ausbruch nicht in trockenen Tüchern. Sollte er jedoch gelingen, würde das gleichbedeutend mit dem Ausbruch auf ein neues Mehrjahres-Hoch sein. Damit würde sich die Tür in Richtung 70 US-Dollar öffnen. Zuletzt verzeichnete Cisco Systems zu Beginn des Jahrtausends Kurse im Bereich von 70 US-Dollar. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 60 US-Dollar. Wir haben einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.