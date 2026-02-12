Anzeige
Cisco Systems nach Zahlen

Aktie schmiert ab – die nächsten Kursziele 12.02.2026, 12:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schmiert ab – die nächsten Kursziele
© Foto von Samuel Regan-Asante auf Unsplash
Mit großer Spannung – aber auch mit einer gewissen Anspannung - wurden die Zahlen des Tech-Urgesteins Cisco Systems erwartet. Der Netzwerkspezialist überzeugte in der Vergangenheit nicht immer. Doch nach den starken Zahlen für das 1. Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hoffte der Markt nun auf eine Wiederholung. Das Zahlenwerk für das 2. Quartal genauer gesagt der Ausblick auf das laufende Quartal hielt dem Erwartungsdruck jedoch nicht stand. Die Cisco Systems-Aktie brach in einer ersten Reaktion ein.
Cisco Systems mit starken Q2-Daten

Cisco Systems legte am Mittwoch (11. Februar, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 2. Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vor. Der Netzwerkspezialist berichtete dabei über den 3-Monats-Zeitraum zum 24. Januar 2025. 

Cisco Systems veröffentlichte für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 15,3 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 ein deutliches Plus von 10 Prozent. Dem Tech-Konzern gelang es, das Umsatzwachstum weiter anzukurbeln. So betrug das Umsatzplus von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 „nur“ 8 Prozent. Cisco System veröffentlichte den Gewinn (GAAP) mit 3,2 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,80 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 2,4 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,61 US-Dollar). Das Unternehmen gab den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 4,1 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,04 US-Dollar) an. Im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 vermeldete Cisco Systems einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,8 Mrd. US-Dollar. Das entsprach damals einem EPS in Höhe von 0,94 US-Dollar. Einmal mehr erwies sich das Thema KI für das Unternehmen als Wachstumstreiber. 

Cisco Systems in der Börsennews AKtienanalyse

Ausblick auf das laufende Quartal 

Starke Quartalszahlen verpuffen bekanntlich, wenn der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Diese Erfahrung musste auch Cisco Systems machen. Cisco Systems erwartet für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 15,4 Mrd. US-Dollar bis 15,6 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 1,02 US-Dollar und 1,04 US-Dollar prognostiziert. Das war dem Markt insgesamt zu zurückhaltend.

Chartcheck - Aktie schmiert ab

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für Cisco Systems kräftig nach unten. Aus charttechnischer Sicht kommt der Rücksetzer zur Unzeit, war die Aktie (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) doch gerade im Begriff, ein spektakuläres Kaufsignal zu entfalten. Anfang Februar gelang es Cisco Systems, den Kursbereich 80 US-Dollar / 82 US-Dollar aufzubrechen. Dort liegt unter anderem das Hoch aus dem Jahr 2000. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn der Rücksetzer auf 80 US-Dollar begrenzt bliebe. Anderenfalls könnte es eng werden. Zudem würde sich bei einem Rücksetzer unter die 80 US-Dollar der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung  75 US-Dollar / 73 US-Dollar eröffnen.

Bn-Redaktion/mt
