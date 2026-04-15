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Dax setzt Erholung fort und macht weiter Druck

Allianz – Aktie mit einem spektakulären Comeback 15.04.2026, 13:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax setzt Erholung fort und macht weiter Druck: Allianz – Aktie mit einem spektakulären Comeback
© Foto von Florian Steciuk auf Unsplash
Der deutsche Leitindex setzt im frühen Mittwochshandel (15. April) seine Erholung fort. Der Kampf um die Marke von 24.000 Punkten geht in die nächste Runde. Im besten Fall gelingt es dem Dax, etwas Abstand zu gewinnen und sich von den 24.000 Punkten zu lösen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 385,05 EUR +0,04 % Lang & Schwarz
DAX 24.055,01 PKT +0,03 % Ariva Indikation

Die Erholung in den Aktienindizes basiert vornehmlich auf der Hoffnung, dass sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten entspannt. Die Ölpreise als Angstbarometer kamen zuletzt etwas zurück. Doch nicht nur die Hoffnung auf Entspannung treibt an. Die gestern in den USA veröffentlichten Erzeugerpreise für März stiegen nicht so deutlich, wie im Vorfeld erwartet wurde. Auch dieser Aspekt dürfte in Anbetracht der nächsten Sitzung des FOMC der Fed (28. April / 29. April) die Laune gehoben haben. 

Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA weitere Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Vor allem der Veröffentlichung des Beige Books der US-Notenbank dürfte mit einiger Anspannung entgegengesehen werden. 

Die Quartalsberichtssaison gewinnt zunehmend an Einfluss. Aktuell stehen die Quartalsberichte der US-Banken im Fokus. Doch spätestens mit den Netflix-Zahlen am Donnerstag wird das Thema Quartalsberichte auch im Technologiebereich heiß. 

Kurzum. Der Dax hat nunmehr die Gelegenheit, den Ausbruch über die Marke von 24.000 Punkten zu manifestieren. Mit Rücksetzern muss allerdings jederzeit gerechnet werden. Nicht zuletzt präsentiert sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten unverändert fragil – trotz der aktuell dominierenden Hoffnung. 

Etwas Hoffnung könnte auch die Allianz-Aktie in diesen Tagen gebrauchen. Der „Fels in der Brandung“ schraubt derzeit an einem spektakulären Comeback – muss dieses nun aber unter allen Umständen zu Ende bringen!

Allianz Aktienchart

Allianz – Aktie mit einem spektakulären Comeback 

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) überschrieben wir am 28. März an dieser Stelle mit „Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf“. Die Aktie konnte damals nur mit Mühe einen Rücksetzer unter die zentrale Unterstützung von 340 Euro / 332 Euro vermeiden. 

Die vergleichsweise günstigen Kurse lockten jedoch Käufer in die Aktie. Die Allianz-Aktie drehte nach oben ab und überwand mit den 365 Euro den ersten relevanten Widerstand. Das Comeback nahm Form an. Mit der Rückeroberung der 380 Euro und damit einhergehend mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend (rot) gelang der Aktie ein weiterer Achtungserfolg. Trotz dieser Erfolge ist die Aufgabe noch nicht beendet. Die Allianz-Aktie muss nun die Widerstände bei 388 Euro und 393 Euro aus dem Weg räumen. Ein Vorstoß über die 400 Euro würde die letzten Zweifel beseitigen und der Aktie gleichzeitig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst eng begrenzt bleiben. Unter die 365 Euro darf es nicht gehen. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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