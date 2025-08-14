2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
Cisco Systems nach Zahlen

14.08.2025, 13:26 Uhr

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schwächelt. Die nächsten Kursziele
© Bild von Achim Scholty auf Pixabay
Nach dem furiosen Kursfeuerwerk, das es nach den Q3-Daten von Cisco Systems gab, hatte man in Bezug auf die Q4-Daten eine entsprechende Erwartungshaltung. Der Netzwerkspezialist wurde diesen Erwartungen nicht ganz gerecht. Vor allem vermissten die Marktakteure beim Thema Künstliche Intelligenz die positiven Aspekte.
Cisco Systems mit robusten Q4-Daten

Cisco Systems legte am gestrigen Mittwoch (13. August, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 4. Quartal seines Geschäftsjahres 2025 vor. Der Netzwerkspezialist berichtete dabei über den 3-Monats-Zeitraum zum 26. Juli 2025. 

Cisco Systems veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 14,673 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 4. Quartal des Fiskaljahres 2024 zwar ein deutliches Plus von 8 Prozent, doch damit konnte das Unternehmen nicht ganz das Tempo des Vorquartals halten. So betrug das Umsatzplus von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 11 Prozent. Cisco Systems gab den Gewinn (GAAP) mit 2,823 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,71 US-Dollar) an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 2,162 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,54 US-Dollar). 

Der Konzern wies den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 3,951 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,99 US-Dollar) aus. Im 4. Quartal des Fiskaljahres 2024 vermeldete Cisco Systems einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,531 Mrd. US-Dollar. Das entsprach einem EPS in Höhe von 0,87 US-Dollar.

Cisco Systems Aktienchart

Zurückhaltende Prognose für das 1. Quartal 2026 und Gesamtjahr 2026
Für das laufende 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 erwartet Cisco Systems einen Umsatz in einer Spanne von 14,65 Mrd. US-Dollar bis 14,85 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,97 US-Dollar und 0,99 US-Dollar liegend prognostiziert. Für das gesamte Fiskaljahr 2026 rechnet Cisco Systems mit einem Umsatz in einer Spanne von 59 Mrd. US-Dollar bis 60 Mrd. US-Dollar und einem EPS (non-GAAP) in einer Spanne von 4,00 US-Dollar bis 4,06 US-Dollar.

Fazit

In einer Gemengelage aus starken Zahlen und einem etwas zurückhaltenden Ausblick auf das laufende Fiskaljahr sucht die Aktie (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) nach einer klaren Richtung. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung hingegen klar definiert. Cisco Systems muss es gelingen, den Rücksetzer auf 66,5 US-Dollar zu begrenzen. Der Ausbruch über die 70 US-Dollar droht zu scheitern. Sollten nun auch noch die 66,5 US-Dollar unterschritten werden, könnte das Thema Top-Bildung Form annehmen. 

Bn-Redaktion/mt
