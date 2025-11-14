Anzeige
Cisco Systems nach Zahlen

14.11.2025, 10:56 Uhr

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie vor dem ultimativen Kaufsignal
© Cisco
Mit großer Spannung wurden die Zahlen des Tech-Urgesteins Cisco Systems erwartet. In der Vergangenheit wussten die Zahlen nicht immer zu überzeugen. Doch dieses Mal lieferte der Netzwerkspezialist ab.
Der Markt honorierte die Daten. Die Aktie legte deutlich zu. Und der untere Chart belegt es - Cisco Systems ist drauf und dran, die Rekordhochs aus dem Jahr 2000 (!) zu überwinden. Eine Leidenszeit von 25 Jahren scheint ihrem Ende entgegenzugehen.

Cisco Systems mit starkem Jahresauftakt

Cisco Systems legte am Mittwoch (12. November, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 1. Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vor. Der Netzwerkspezialist berichtete dabei über den 3-Monats-Zeitraum zum 25. Oktober 2025.

Cisco Systems veröffentlichte für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 14,9 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 1. Quartal des Fiskaljahres 2025 ein deutliches Plus von 8 Prozent. Damals verzeichnete Cisco Systems einen Umsatz in Höhe von 13,8 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen gab den Gewinn (GAAP) mit 2,9 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,72 US-Dollar) an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 2,7 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,68 US-Dollar). Der Konzern veröffentlichte den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 4,0 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,00 US-Dollar). Im 1. Quartal des Fiskaljahres 2025 vermeldete Cisco Systems einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,7 Mrd. US-Dollar. Das entsprach einem EPS in Höhe von 0,91 US-Dollar.

Ausblick auf das laufende Quartal und auf das Geschäftsjahr 2026

Cisco Systems erwartet für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 15,0 Mrd. US-Dollar bis 15,2 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 1,01 US-Dollar und 1,03 US-Dollar erwartet. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Cisco Systems einen Umsatz zwischen 60,2 Mrd. US-Dollar und 61,0 Mrd. US-Dollar. Das EPS wird zwischen 4.08 US-Dollar und 4,14 US-Dollar erwartet.

Chartcheck - Aktie vor dem ultimativen Kaufsignal

Im oberen Langfrist-Chart auf Quartalsbasis offenbart sich das spektakuläre Chartbild der Cisco-Aktie (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS). Die Aktie attackiert mit Vehemenz das Hoch aus dem Jahr 2000 um 82 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde ein eminent starkes Kaufsignal auslösen. Dieses könnte die Aktie in Richtung 90 US-Dollar tragen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 70 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
