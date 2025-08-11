Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Anzeige
Commerzbank

Aktienboom trotz Rekord-Staatsschulden 11.08.2025, 14:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Frankfurt
© Symbolbild von Sanjay B auf Unsplash
Die Commerzbank-Aktie erreichte mit 35,40 Euro ein neues Hoch, während Deutschlands Staatsschulden auf rund 2.500 Milliarden Euro steigen. Die Bank profitiert stark von Staatsanleihen, die höhere Zinsen bringen und durch ihre Rolle als Vermittler am Kapitalmarkt zusätzliche Einnahmen generieren. Zudem sorgen staatliche Investitionsprogramme für mehr Kreditnachfrage und steigende Erträge im klassischen Bankgeschäft.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 35,51 EUR +2,54 % Lang & Schwarz

Aktienhoch bei gleichzeitigem Schuldenrekord

Die Commerzbank hat heute einen neuen Höchststand erreicht: Mit einem Kursplus von gut 2 Prozent kletterte die Aktie auf 35,40 Euro. Passend dazu vermeldet Deutschland selbst einen Rekord – allerdings bei den Staatsschulden, die aktuell bei rund 2.500 Milliarden Euro liegen. Diese Entwicklung ist für den Bankensektor, und besonders für die Commerzbank, keineswegs nur ein Risiko, sondern eine Quelle erheblicher Einnahmen.

Zinserträge aus Staatsanleihen als Gewinnmotor

Ein wesentlicher Ertragsbringer sind Staatsanleihen, mit denen die Bundesrepublik ihre Schulden finanziert. Banken wie die Commerzbank zählen zu den größten Käufern dieser Papiere und profitieren von den Zinsen, die der Staat zahlt. Steigende Schulden bedeuten mehr Anleiheemissionen – und damit mehr potenzielles Handelsvolumen. In einer Phase höherer Zinsen wird dieses Geschäft besonders lukrativ, da die Zinszahlungen des Staates deutlich anziehen.

Als Mitglied der „Bundesbank-Bieter“-Gruppe übernimmt die Commerzbank zudem eine zentrale Rolle bei der Platzierung dieser Schuldtitel am Kapitalmarkt. Für diese Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Investoren erhält die Bank Gebühren und Provisionen – ein Geschäft, das mit wachsender Verschuldung automatisch an Fahrt gewinnt.

Konjunkturprogramme als indirekter Wachstumstreiber

Hinter den gestiegenen Staatsschulden stehen häufig groß angelegte Konjunktur- und Investitionsprogramme, etwa für Digitalisierung, Klimaschutz oder Infrastrukturprojekte. Solche Maßnahmen kurbeln die Wirtschaft an und schaffen indirekt neues Geschäftspotenzial für Banken. In einem wirtschaftlich belebten Umfeld steigt die Nachfrage nach Krediten von Unternehmen und privaten Haushalten. Die Commerzbank profitiert hier doppelt: durch höhere Kreditvolumina und durch gestiegene Zinssätze bei der Kreditvergabe. Diese Kombination kann die Erträge im klassischen Bankgeschäft deutlich steigern.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Milliarden-Kapitalerhöhung: Ørsted unter Handlungsdruck

15:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden an Washington: NVIDIA und AMD mit 15 % China-Abgabe

15:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novartis punktet klinisch: Positive Studiendaten treiben Kurs

14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CATL-Minenstopp: Lithiumpreis schießt in die Höhe

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Salzgitter AG: Stahlkrise drückt tief ins Minus

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert in die neue Handelswoche: SAP – Nun wird’s brenzlig…

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungsaktien taumeln: Sind das bei Hensoldt bereits Kaufkurse?

11:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Kursdebakel: Rüstungsaktie bricht ein. Wie weit kann das …

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer