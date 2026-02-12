Anzeige
Commerzbank nach Zahlen

Chartbild verspricht große Spannung 12.02.2026, 10:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank nach Zahlen: Chartbild verspricht große Spannung
© Photo: Commerzbank AG; Julia Schwager / Building Headquarters Frankfurt
Die Commerzbank legte kürzlich die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 vor. Obgleich die Zahlen auf den ersten Blick vielversprechend aussahen, hielt sich der Markt bedeckt. Das große Kursfeuerwerk blieb aus. Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an
Commerzbank nach Zahlen - Chartbild verspricht große Spannung

Die Commerzbank vermeldete für das Jahr 2025 Erträge in Höhe von 12,171 Mrd. Euro, nach 11,106 Mrd. Euro im Jahr 2024. Damit verzeichnete das Finanzinstitut einen überaus robusten Anstieg der Erträge um fast 10 Prozent. Noch stärker stieg das operative Ergebnis. Die Commerzbank veröffentlichte das operative Ergebnis mit 4,509 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr (damals wurde ein operatives Ergebnis in Höhe von 3,837 Mrd. Euro veröffentlicht) ein überzeugendes Plus von fast 18 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 3,947 Mrd. Euro, nach 3,837 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das Konzernergebnis wurde mit 2,625 Mrd. Euro angegeben. Das ist im Jahresvergleich ein Rückgang von knapp 2 Prozent. Darüber hinaus vermeldete die Commerzbank, dass die Kosten 57 Prozent der Erträge ausmachten. Im Jahr zuvor waren es 58,8 Prozent. Für das Jahr 2026 strebt das Finanzinstitut ein Ziel von 54 Prozent an. 

Für 2026 prognostiziert die Commerzbank eine deutliche Steigerung des Ergebnisses. Dieses wird nunmehr auch über dem bisherigen Ziel von 3,2 Mrd. Euro erwartet. 

Für das Jahr 2025 ist eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie geplant, nach 0,65 Euro in 2024. 

Commerzbank Aktie

Chartcheck – Commerzbank vor dem Ausbruch

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) bewegt sich seit Monaten innerhalb einer großen Dreiecksformation (grün dargestellt). Diese Formation ist ambivalenter Natur – es gibt keine Präferenzen im Hinblick auf eine mögliche Ausbruchsrichtung. Die Gefahr von Fehlsignalen ist recht hoch. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die Marke von 38 Euro bzw. ein Rücksetzer unter die 31 Euro für klare Verhältnisse sorgen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bleiben auch nach den Zahlen bei ihrem Votum „buy“ für die Commerzbank. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 38 Euro. Weniger optimistisch ist hingegen die britische Investmentbank Barclays. Das Votum der Briten lautet „equal weight“, das Kursziel 30,4 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
