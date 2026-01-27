Anzeige
Commerzbank vor neuer Rekordjagd? Aktie nimmt nach Rücksetzer erneut Anlauf
© Photo: Commerzbank AG / Skyline Frankfurt with Commerzbank tower
Der Dax verpasste es im gestrigen Montagshandel (26. Januar), über die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückzukehren. Dabei zeigte der Index insbesondere in der zweiten Handelshälfte eine durchaus ansprechende Performance.
So langsam wirft die Leitzinsentscheidung der Fed ihre Schatten voraus. Am morgigen Mittwoch (28. Januar) wird es soweit sein. Ein Zinsschritt in jedwede Richtung wäre außerordentlich überraschend. Der Markt hat sich mehr oder weniger darauf eingestellt, dass die US-Notenbank den Zinssatz unverändert belassen wird – zumindest auf ihrer Januar-Sitzung. Im weiteren Jahresverlauf rechnen die Finanzmärkte durchaus mit ein oder zwei Leitzinssenkungen.

Die Commerzbank-Aktie erwischte einen leidlichen Start in das neue Jahr. Das bis dato gültige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 38,2 Euro blieb ungefährdet. Immerhin gelang es der Aktie, den Rücksetzer in Grenzen zu halten. Das bullische Szenario blieb somit im Rennen. Steht die Commerzbank womöglich doch vor einer neuen Rekordjagd? Eine Bestandsaufnahme. 

Commerzbank vor neuer Rekordjagd? Aktie nimmt nach Rücksetzer erneut Anlauf 

In der letzten Kommentierung zur Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) an dieser Stelle vom 01. Januar schwang noch die Hoffnung mit, dass die Commerzbank nach der Rückeroberung der Marke von 35 Euro in Richtung 52-Wochen-Hoch (38,2 Euro) durchmarschieren würde. Doch statt veritabler Aufwärtsdynamik entwickelte sich eine zähe Seitwärtsbewegung.

Commerzbank Aktienchart

Die Aktie oszillierte im Kursbereich von 35 Euro – einerseits unfähig, die 38,2 Euro unter Druck zu setzen, anderseits kam auch kein gravierender Abgabedruck auf. So blieb der Aktie ein Schwächeanfall auf 30,8 Euro erspart. Aktuell ringt die Commerzbank-Aktie um ein Comeback oberhalb der Marke von 35 Euro. Sollte das Unterfangen gelingen, würde es der Aktie die Tür in Richtung 38,2 Euro öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 30,8 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Commerzbank-Aktie. Das Kursziel setzten die US-Amerikaner von 35,5 Euro auf 35,1 Euro herunter. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 33 Euro auf 36 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigen ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 37 Euro auf 38 Euro an.
