Commerzbank

© Foto von Andreas Maier auf Unsplash
Innerhalb eines schwachen Gesamtmarktes steht die Commerzbank-Aktie unter Druck. Ohnehin ist die Stimmung im Dax aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Frankreich nicht die beste.
Für die Commerzbank-Aktie kam nun noch erschwerend ein negativer Analysten-Kommentar hinzu. Bereits Ende August kassierte die Aktie von Analystenseite einen herben Tiefschlag.

Commerzbank – War es das doch mit der Rallye? Aktie unter Druck

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) muss im heutigen Dienstagshandel kräftig Federn lassen. Die Nervosität unter Anlegern und Investoren ist Anbetracht der Entwicklungen in Frankreich groß. Da fällt ein negativer Analystenkommentar, so wie ihn die Commerzbank-Aktie kürzlich hinnehmen musste, auf besonders fruchtbaren Boden.  

Was war passiert? Die Analysten von JPMorgan hoben zwar ihr Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 30 Euro auf 33 Euro an, doch stuften sie die Aktie gleichzeitig von „overweight“ auf „neutral“ herab. Bereits Ende August gingen die Analysten von Goldman Sachs ähnlich vor. Auch sie hoben das Kursziel an und senkten das Votum. Damals erhöhten die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie von 29,2 Euro auf 34,1 Euro. Das Votum wurde hingegen von „neutral“ auf „sell“ gesenkt.

Commerzbank Aktie

Betrachtet man die Situation aus dem charttechnischen Blickwinkel, dann ist festzustellen, dass trotz des Rücksetzers der zentrale Unterstützungsbereich 31,1 Euro / 30 Euro noch immer intakt ist. Der steile Aufwärtstrend (rot dargestellt), der die Aufwärtsbewegung der Aktie in den letzten Monaten begleitete, steht jedoch zur Disposition. Hier zeichnet sich ein Bruch ab. Das könnte für weitere Unruhe sorgen und gleichzeitig weitere Abgaben provozieren. So ist auch ein Anlaufen des Unterstützungsbereiches um 25 Euro inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie nicht auszuschließen isr. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Zusammengefasst

Das schwelende Übernahmethema hat temporär seinen Reiz verloren. Die Aktie steht unter Druck. Der schwache Gesamtmarkt und der negative Analystenkommentar belasten die Commerzbank. Der Rücksetzer spielt sich aber noch oberhalb der Zone 31,1 Euro / 30,0 Euro ab. Im besten Fall werden die 30 Euro nicht unterschritten. Sollte es dennoch dazu kommen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 25 Euro zu rechnen. Um das Chartbild zu klären, muss es für die Commerzbank über die 38 Euro gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
