Continental trennt sich von zentralen Geschäftsteilen und setzt alles auf die Reifensparte

DAX-Verbleib trotz Umbau: Setzt Continental auf das richtige Pferd? 30.09.2025, 11:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Continental trennt sich von zentralen Geschäftsteilen und setzt alles auf die Reifensparte: DAX-Verbleib trotz Umbau: Setzt Continental auf das richtige Pferd?
© Symbolbild von Continental
Die Aktie von Continental gerät unter Druck, während sich der Konzern von großen Teilen seines bisherigen Geschäfts trennt. Dennoch sieht das Management Chancen, als fokussierter Reifenhersteller im DAX zu bleiben.
Strategische Neuausrichtung sorgt für Bewegung

Continental hat die Abspaltung der ehemaligen Autosparte unter dem Namen Aumovio eingeleitet. Auch der Kunststoff- und Kautschukbereich ContiTech soll verkauft oder ausgegliedert werden. Damit bleibt nur noch das Reifengeschäft im Konzernportfolio. Für diesen Bereich prognostiziert das Management eine bereinigte Umsatzrendite zwischen 10 und 11. Gleichzeitig wurde die Jahresprognose angepasst, da unter anderem neue Importzölle in den USA und ein starker Euro das internationale Geschäft belasten.

Vorstandschef Nikolai Setzer betonte, dass sich die Reifensparte so erfolgreich entwickle, dass ein Verbleib im DAX möglich sei. Er verwies jedoch darauf, dass dies stark von der künftigen wirtschaftlichen Performance der reduzierten Unternehmensstruktur abhänge.

Risiken und Chancen der Ein-Segment-Strategie

Der Umbau ist tiefgreifend und verändert das gesamte Geschäftsmodell. Während die Reduktion auf das Reifensegment die Bewertung durch Analysten erleichtert, steigt gleichzeitig die Anfälligkeit gegenüber branchenspezifischen Schwankungen. Marktbeobachter sehen Potenzial für eine fokussierte Wertsteigerung, sofern die Profitabilität erhalten bleibt. Gleichzeitig erhöhen steigende Rohstoffpreise, Währungsrisiken und geopolitische Unsicherheiten den Druck auf das operative Ergebnis.

Indexzugehörigkeit steht auf dem Prüfstand

Für den Verbleib im DAX sind vor allem Kriterien wie Marktkapitalisierung und Handelsvolumen entscheidend. Als reiner Reifenhersteller muss Continental auch nach dem Umbau die Anforderungen erfüllen, um im Leitindex zu bleiben. Kritische Stimmen werfen dem Konzern jedoch vor, langfristige Stabilität zugunsten kurzfristiger Börseneffekte zu opfern. Auch aus Gewerkschaftskreisen kommt Gegenwind, da durch die Trennung von ContiTech und Reifensparte wichtige Synergien verloren gehen könnten.

Ausblick mit Unsicherheiten behaftet

Ob der verschlankte Konzern weiterhin den Anforderungen des DAX genügt, entscheidet sich in den kommenden Quartalen. Sollte das Reifengeschäft trotz externer Belastungen überzeugen, bleibt der Verbleib möglich. Andernfalls droht der Absturz aus der obersten Indexliga. Wird der Markt den Strategiewechsel als mutigen Schritt nach vorn bewerten oder bleibt am Ende nur ein ausgedünnter Konzern ohne Rückhalt?

Bn-Redaktion/jh
