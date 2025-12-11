Daimler Truck zündet E-Lkw-Turbo

Truck
© Symbolbild von Artem Balashevsky auf Unsplash
Daimler Truck startet die Serienproduktion von zwei neuen E-Lkw-Modellen und beschleunigt damit den Wandel zur Elektromobilität im Schwerlastverkehr. Parallel treibt das Unternehmen mit TruckCharge den Ausbau eines europaweiten Schnellladenetzes voran und forciert die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien. Analysten sehen trotz leicht gesenkter Kursziele weiterhin Potenzial in der Aktie – vor allem durch Wachstumschancen in Europa und technische Stärke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Daimler Truck Holding 38,66 EUR +4,40 % Gettex

Zwei neue E-Lkw in Serie: Daimler Truck beschleunigt den Wandel

Daimler Truck hat einen weiteren Meilenstein in seiner Elektrifizierungsstrategie erreicht. Im Stammwerk Wörth ist die Serienproduktion des eActros 400 angelaufen – nur wenige Monate nach dem Marktstart des größeren eActros 600 Ende November 2024. Damit bringt der Nutzfahrzeughersteller bereits das zweite batterieelektrische Modell innerhalb kurzer Zeit auf die Straße.

Der eActros 400 richtet sich speziell an den regionalen Verteilerverkehr. Mit einer Reichweite von bis zu 480 Kilometern eignet sich das Fahrzeug für viele Tagesrouten im schweren Nahverkehr. Beide Modelle basieren auf LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) und verfügen über eine integrierte Elektro-Achse. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil: Die Produktion läuft auf derselben Fertigungslinie wie bei den konventionellen Diesel-Trucks. Diese Flexibilität senkt nicht nur die Kosten, sondern ermöglicht eine schnelle Anpassung bei Marktschwankungen, ohne dass zusätzliche Werke gebaut werden müssen.

Auftragswelle und Ladeoffensive: Daimler denkt groß

Bereits jetzt verbucht Daimler Truck erste Großaufträge. Das belgische Verkehrsunternehmen De Lijn hat einen Rahmenvertrag über bis zu 500 Elektrobusse unterzeichnet. Mehr als 80 eCitaro-Modelle wurden bereits bestellt, rund 420 weitere Fahrzeuge sind für spätere Abrufe eingeplant. Parallel dazu treibt das Unternehmen mit der Marke TruckCharge den Ausbau eines halböffentlichen Schnellladenetzes für Lkw voran. Bis 2030 sollen 3.000 Ladepunkte entstehen. Technikpartner ist das dänische Unternehmen Spirii. Auch Händler und Flottenbetreiber können ihre Ladeinfrastruktur für Dritte freischalten – ein Schritt zur Vernetzung des europäischen E-Lkw-Verkehrs.

Im Bereich autonomes Fahren wird ebenfalls aufgerüstet: Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Torc Robotics wurde Innoviz Technologies als Lieferant für LiDAR-Sensoren ausgewählt. Damit nimmt die Strategie zur Automatisierung des Schwerlastverkehrs weiter Gestalt an.

Analysten loben Perspektiven – Aktie mit technischer Stärke

Trotz einer leichten Kurszielsenkung bleibt die Deutsche Bank optimistisch. Analyst Nicolai Kempf reduzierte das Ziel für die Daimler Truck Aktie von 43 auf 41 Euro, bestätigte aber seine Kaufempfehlung. Er verweist auf Restrukturierungspotenziale und Marktchancen in Deutschland. Für 2026 erwartet er ein verhaltenes erstes Quartal in den USA, gefolgt von einer Belebung im weiteren Jahresverlauf. Strengere Emissionsvorgaben könnten zu Vorzieheffekten führen, insbesondere im zweiten Halbjahr.

Auch RBC Capital Markets sieht Potenzial: Das Kursziel von 42 Euro entspricht einem Aufwärtsspielraum von rund 11 bis 15 Prozent. J.P. Morgan und Bank of America teilen diese positive Einschätzung. Vor allem der europäische Markt – und hier insbesondere Deutschland – könnte 2026 an Dynamik gewinnen, während die US-Nachfrage zunächst gedämpft bleiben dürfte.

Technisch zeigt die Aktie Stärke. Der Kurs liegt aktuell knapp unter 37 Euro und hat dabei sowohl den 50- als auch den 100-Tage-Durchschnitt zurückerobert. Marktbeobachter sehen dies als positives Signal. Vom aktuellen Niveau bis zum Jahreshoch bei rund 45 Euro ergibt sich ein Spielraum von etwa 18 Prozent. Sollte sich die Aktie über 35,20 Euro stabilisieren, könnten kurzfristig Kurse um die 40 Euro ins Visier rücken.

Bn-Redaktion/aw
