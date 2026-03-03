Staatlich gefördert:
Das sieht gar nicht gut aus für den Dax

Infineon – Aktienkurs bricht zur Unzeit ein. Wie schlimm wird's? 03.03.2026, 12:42 Uhr

© Foto von Compagnons auf Unsplash
Für den Dax wird die Lage immer prekärer. Der Verlust der eminent wichtigen Marke von 25.000 Punkten wirkt nach. Aktuell steht bereits der Kursbereich von 24.000 Punkten im Fokus. Die Abwärtsbewegung beschleunigt sich offenkundig. Kurzfristig muss es dem Dax darum gehen, die Lage zu stabilisieren. Sollte sich die Talfahrt hingegen noch weiter beschleunigen, könnte es für den Dax ganz schnell in Richtung 20.000 Punkte gehen.
Im Fokus steht natürlich der ausufernde Nahostkonflikt. Die Öl- und Gaspreise steigen. Die zuletzt zu beobachtende vorsichtige Erholung der deutschen Industrie steht damit auf tönernen Füßen. 

Zudem beginnen die Aktienmärkte offenkundig auch damit, einen langwierigen Militäreinsatz einzupreisen. Kurzum. Die Lage ist überaus fragil. Der Dax muss aufpassen, dass das Abwärtsmomentum nicht zunimmt. Eine Bewegung in Richtung 20.000 Punkte ist vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen nicht ausgeschlossen.  

Zu den Dax-Werten, die im heutigen Dienstagshandel besonders arg gebeutelt sind, gehört die Infineon-Aktie. Für die Aktie des Halbleiterkonzerns kommt der Abverkauf zur Unzeit.

Infineon – Aktienkurs bricht zur Unzeit ein. Wie schlimm wird’s?     

Das ist gar nicht gut! Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) steht derzeit massiv unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt dieser Schwächeanfall zur Unzeit, wie der untere Chart deutlich zeigt.

Infineon Aktienchart

Nach der Bestätigung der Unterstützung von 40 Euro drehte die Infineon-Aktie mit Schwung nach oben ab. Rasch geriet dabei der Widerstandsbereich um 45 Euro in den Fokus. Der Ausbruch gelang. Der Weg in Richtung 50 Euro schien frei zu sein. Doch die aktuell um sich greifende Verunsicherung macht auch vor der Infineon-Aktie nicht Halt. Gewinnmitnahmen setzen der Aktie derzeit zu. Es kam, wie es kommen musste – die Aktie setzte unter die 45 Euro zurück. Das installierte Kaufsignal wurde damit neutralisiert. Gleichzeitig eröffnete sich der Aktie damit weiteres Abwärtspotenzial. Ein Test der 40 Euro muss mit einkalkuliert werden. Sollte es unter die 40 Euro gehen, würden die 38 Euro in den Fokus rücken. 

Zusammengefasst

Infineon hat das Aufwärtsmomentum verloren und beugt sich derzeit der allgemein schlechten Stimmung an den Aktienmärkten. Die Aktie läuft nunmehr Gefahr, weiter abzurutschen. Ein Test der 40 Euro kann nicht ausgeschlossen werden. 

Bn-Redaktion/mt
