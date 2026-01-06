Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke?

Volkswagen Vz. – Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird’s brenzlig 06.01.2026, 12:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen Vz. – Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird's brenzlig
© Symbolbild von YearOne auf Unsplash
Der Dax startet bärenstark in das Börsenjahr 2026. Dabei herrschte im Vorfeld durchaus eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Dax aus der Weihnachtspause kommen würde. Die Unsicherheit dürfte mittlerweile Geschichte sein.
Der Dax hat gleich zu Jahresbeginn zur Rekordjagd geblasen. Das Hoch aus dem Jahr 2025 von 24.770 Punkten wurde übertroffen. Das nächste Ziel ist bereits in greifbare Nähe gerückt – die Marke von 25.000 Punkten wartet. Sollte der Dax auch diese Hürde überspringen, würde er ein weiteres starkes Kaufsignal auslösen. 

Die Woche ist gespickt mit zahlreichen relevanten Konjunkturdaten. Nicht zuletzt könnte der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag erwartet wird, über das Wohl und Wehe der Handelswoche entscheiden. Neben den zahlreichen Konjunkturdaten steht das Handelsgeschehen ganz unter dem Einfluss der Geopolitik. Oberflächlich betrachtet lassen sich Anleger und Investoren bislang nicht davon beeinflussen, doch die haussierenden Gold- und Silberpreise deuten auf ein erhöhtes Absicherungsbedürfnis hin. Kurzum. Man sollte hinsichtlich der Kursentwicklung an den Aktienmärkten auf alles gefasst sein. 

Auch die Volkswagen Vz. verzeichneten zunächst einen starken Start ins neue Jahr, müssen nun jedoch bereits Federn lassen. Der Vorstoß droht zu verpuffen. Zudem droht aus charttechnischer Sicht Ungemach. 

Volkswagen Vz. – Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird’s brenzlig

Die Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) starteten so vielversprechend ins neue Börsenjahr. Am Freitag schoss die Aktie auf über 105 Euro, doch bereits am Montag begann sie zu wackeln. Aktuell machen ihr verstärkt Gewinnmitnahmen zu schaffen. 

Volkwagen Aktie

Die erste wichtige Unterstützung um 103 Euro rückt immer näher. Sollte es für die Volkswagen Vz. darunter gehen, könnte sich eine Rutschpartie in Richtung 100 Euro entwickeln. Auch ein Test der 95 Euro ist nicht auszuschließen. Darunter sollte es aber nicht mehr gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig, verläuft in diesem Kursbereich doch nicht zuletzt die wichtige 200-Tage-Linie. 

Zusammengefasst

Der erste Versuch, im neuen Jahr Momentum zu kreieren, ist verpufft. Auf der Unterseite könnte es für die Volkswagen Vz. nun ungemütlich werden. Abgaben unter die 95 Euro sollten unter allen Umständen verhindert werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt – Um die Erholung wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 107 Euro und 114 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Aktie und das Kursziel von 110 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
