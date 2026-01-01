Dax – Ausblick auf die nächsten Handelstage

Dax – Ausblick auf die nächsten Handelstage: Commerzbank – Bricht gleich zu Jahresbeginn die Rallye los?
Was passiert am Freitag (02. Januar), wenn der Dax aus seiner Neujahrespause erwacht, aber bereits das Wochenende vor der Nase hat? Vermutlich nicht viel. Die Konstellation lädt zu einem Brückentag ein, dennoch werden bereits die ersten wichtigen Konjunkturdaten des Jahres erwartet.
So stehen am Freitag unter anderem die Daten zum Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Dezember zur Veröffentlichung an. Nachhaltige Impulse sind jedoch eher nicht zu erwarten. Dennoch werden die Marktakteure damit beginnen, sich für die ersten Handelstage 2026 zu positionieren.

Der Dax konnte das Jahresende 2025 noch recht positiv gestalten. Der erhoffte Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch blieb jedoch aus. Dieses bleibt somit mit 24.770 Punkten bestehen und bildet in der aktuellen Konstellation den zentralen Widerstandsbereich – über diesen muss der Dax, um gleich zu Jahresbeginn Schwung aufzunehmen. Auf der Unterseite haben die 24.000 Punkte zunächst eine gewisse Relevanz und sollten tunlichst nicht unterschritten werden. Sollte es dennoch dazu kommen, ist Obacht geboten.

Zu den Dax-Aktien, die im Jahr 2025 eine beeindruckende Kursentwicklung nahmen, gehört die Commerzbank-Aktie. Anhaltende Übernahmespekulationen trugen die Kursrallye maßgeblich. Gleichzeitig muss man der Commerzbank allerdings auch attestieren, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben – die letzten Quartalsberichte des Finanzinstituts zeigten enorme Verbesserungen der Kennzahlen und dokumentierten somit ihre fundamentale Stärke. Zudem befindet sich die Aktie selbst in einer exzellenten charttechnischen Position – die Basis für einen starken Jahresstart wäre also da.

Commerzbank – Bricht gleich zu Jahresbeginn die Rallye los?

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) bildete im Sommer 2025 im Bereich von 37,8 Euro / 38,2 Euro ein kleines Doppeltop aus. Diese Formation wirkt auf den ersten Blick recht unscheinbar, dominiert aber seitdem den Kursverlauf der Commerzbank-Aktie.

Chartanalyse zur Aktie

Die Aktie beendete das Börsenjahr 2025 im Bereich von 36,1 Euro und notiert damit oberhalb des wichtigen Kursbereichs von 35 Euro. Die Voraussetzungen, um gleich zum Jahresauftakt die 38,2 Euro anzugehen, sind daher nicht die schlechtestes. In der zurückliegenden Konsolidierung dürfte die Aktie neue Kraft gesammelt haben. Das Chartbild sieht überaus vielversprechend aus. Der stark ausgeprägte Aufwärtstrend (grün dargestellt) sowie die kräftig anziehende 200-Tage-Liniie könnten einen Ausbruch forcieren. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 35 Euro begrenzt. Unter die zentrale Unterstützung bei 30,8 Euro darf es indes nicht gehen.

