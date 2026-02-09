Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Aktie wankt nach Ausbruch. Jetzt wird es brenzlig

Der Shakeout:
Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
BASF – Aktie wankt nach Ausbruch. Jetzt wird es brenzlig 09.02.2026, 10:19 Uhr

© BASF 2026 / Die eFurnace-Demonstrationsanlage am Standort Ludwigshafen
Der Dax nimmt nach dem robusten Wochenschluss nun erneut die Marke von 25.000 Punkten ins Visier. Ein Comeback des Index oberhalb dieser Marke wäre aus charttechnischer Sicht außerordentlich wichtig. Doch ein Selbstläufer ist dieses Unterfangen sicherlich nicht. Auf dem Weg dahin lauern einige Unwägbarkeiten.
DAX 24.781,24 PKT +0,03 % Ariva Indikation
BASF 48,47 EUR +0,56 % Lang & Schwarz

In der neuen Handelswoche wird es hoch hergehen. Neben der auf Hochtouren laufenden Quartalsberichtssaison warten die Aktienmärkte auf eminent wichtige Konjunkturdaten. So wird unter anderem am Mittwoch (11. Februar) der verspätete US-Arbeitsmarktbericht für Januar erwartet. Für die Fed ist die Verfassung des Arbeitsmarktes bekanntlich ein eminent wichtiger Indikator. Doch damit nicht genug. Am Freitag werden die aktuellen US-Verbraucherpreisdaten für Januar veröffentlicht. Auch diesen wird ob ihrer Relevanz mit einer gewissen Anspannung entgegengesehen. 

Kurzum. Der Dax befindet sich auf dem aktuellen Kursniveau in Lauerstellung. Der Sprung über die 25.000 Punkte muss das Ziel sein für die kommenden Handelstage. Doch Obacht. Zahlreiche Unwägbarkeiten erschweren das Unterfangen. Unter die 24.000er Marke darf es unter allen Umständen nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden. 

Unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie – brach zuletzt fulminant aus. Doch der Ausbruch steht nun auf wackligen Beinen. Gewinnmitnahmen machen der Aktie derzeit zu schaffen. 

In unserer letzten Kommentierung zur BASF-Aktie an dieser Stelle am 24. Januar thematisierten wir die vorläufigen Zahlen für das Jahr 2025. BASF wird die finalen Ergebnisse am 27. Februar vorlegen.

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) forcierte ihre Erholung und brach hierbei über diverse Widerstände aus. Zuletzt ebnete der Ausbruch über die 48,4 Euro der Aktie den Weg in Richtung 50 Euro. Doch just mit Erreichen der Marke von 50 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Mittlerweile steht der Kursbereich um 48,4 Euro bzw. das Ausbruchsniveau wieder zur Disposition. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn der Kurs jetzt wieder nach oben drehen würde. Sollte es nachhaltig darunter gehen, wird es brenzlig. In diesem Fall rücken die Unterstützungen bei 46,4 Euro und 45 Euro in den Fokus. Ein Rücksetzer unter die 45 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. Hingegen würde ein Ausbruch über die 50 Euro der Aktie beachtliches Kurspotenzial ausrollen – im besten Fall in Richtung 55 Euro. 

