Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Gegenbewegung läuft. Die nächsten Kursziele
Der Dax nahm am Freitag etwas Tempo heraus. Die leichten Gewinnmitnahmen zum Wochenende sollte man noch nicht überbewerten. Vieles hängt nun vom Start in die neue Handelswoche ab. Im Normalfall werden in den USA in den kommenden Tagen zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht. Angesichts des noch laufenden Shutdowns der US-Bundesbehörden bleibt abzuwarten, welche Daten tatsächlich den Weg in die Öffentlichkeit finden werden.
Für den Dax muss es in den kommenden Tagen aus charttechnischer Sicht darum gehen, die Rückeroberung der Marke von 24.000 Punkten weiter zu manifestieren. Anders ausgedrückt. Ausflüge des Dax unter die 24.000er Marke sollten tunlichst ausbleiben. Trotz des Rücksetzers vom Freitag ist das Rekordhoch (24.639 Punkte) noch immer in Reichweite und nicht sonderlich weit entfernt. Die Ausbildung eines neuen Rekordhochs muss das erklärte Ziel des Dax sein.

Von neuen Rekordhochs kann die BASF-Aktie indes nur träumen. Aber immerhin zeigte die Aktie zuletzt eine Gegenbewegung. Nach den zurückliegenden Kursverlusten wäre die Zeit für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung reif.

BASF – Gegenbewegung läuft. Die nächsten Kursziele

Der Verlust der wichtigen Unterstützung von 45 Euro wiegt noch immer schwer. Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) lief daraufhin auf unter 42 Euro. Ein Test der zentralen Unterstützung von 41 Euro blieb jedoch aus.

Chartanalyse

In den letzten Handelstagen startete die Aktie eine Erholung. Die weist bislang eine ansprechende Dynamik auf. Allerdings lässt sich noch nicht viel über ihre Relevanz sagen. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 45 Euro würde das Chartbild der Aktie nachhaltig aufhellen. Unter fundamentalen Aspekten bestätigte BASF noch einmal die ausgerufenen Ziele für 2028. Dass die Aktienrückkäufe bei entsprechenden Voraussetzungen womöglich sogar früher beginnen könnten, wurde am Markt wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Zusammengefasst

Ein Vorstoß über die 45 Euro muss her, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 48 Euro zu eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 41 Euro zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analystenmeinungen sind weiterhin breit gefächert. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ für BASF. Das Kursziel senkten sie von 53 Euro auf 52 Euro.  Die Analysten von JPMorgan vergeben indes nach wie vor ein „underweight“. Das Kursziel blieb mit 40 Euro unverändert.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
