Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Und es könnte noch viel schlimmer kommen

BASF – Und es könnte noch viel schlimmer kommen 21.09.2025, 09:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF – Und es könnte noch viel schlimmer kommen
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax steuert einmal mehr auf eine eminent wichtige Handelswoche zu. Nach dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank und dem großen Verfallstag gilt es erst einmal, sich zu sortieren und zu orientieren. In den kommenden Handelstagen wird zudem eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten erwartet, die das Potenzial haben, die Aktienmärkte kräftig durcheinanderzuwirbeln.
DAX 23.658,82 PKT -0,16 % Ariva Indikation
BASF 42,91 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Nicht zuletzt wird es am kommenden Donnerstag (25. September) spannend, wenn in den USA aktuell Daten zur Entwicklung des BIP im 2. Quartal und die Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter (August) veröffentlicht werden.

Der September hat bislang seinem Ruf als schlechter Börsenmonat noch keine allzu große Ehre erwiesen. In Sicherheit wiegen sollte man sich dennoch nicht. Aus charttechnischer Sicht muss es für den Dax unverändert darum gehen, mit einem beherzten Sprung über die 24.000 Punkte das Aufwärtsmomentum anzukurbeln. Gleichzeitig sollten etwaige Rücksetzer auf 23.000 Punkte begrenzt bleiben. Sollte es für den Dax darunter gehen, könnte es noch einmal ruppig werden.

Mit Abwärtsbewegungen kennt sich unser heutiger Protagonist BASF aus. Die Aktie steht seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Ein Ende der Leidenszeit ist noch nicht auszumachen.

BASF – Und es könnte noch viel schlimmer kommen

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (02. September) lief die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) den Unterstützungsbereich von 45 Euro an. Dieser wurde zudem von der wichtigen 200-Tage-Linie verstärkt. Es gab demnach berechtigte „Hoffnungen“, dass die 45 Euro der Korrektur Einhalt gebieten würden.

Chartanalyse zur Aktie

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es kam, wie es kommen musste. Die 45 Euro als Unterstützung sind Geschichte. Das aus dem Bruch der 45er Marke resultierende Verkaufssignal entfaltet derzeit seine Wirkung und könnte für weitere Abgaben sorgen. So sollte ein Test der zentralen Unterstützung um 41 Euro nicht überraschen. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 44 Euro für die BASF-Aktie. Die Analysten von Warburg Research bestätigten zuletzt ebenfalls ihr Votum „hold“. Sie hoben jedoch gleichzeitig das Kursziel für die Aktie von 45 Euro auf 46 Euro an. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ für BASF und das Kursziel von 45 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
