Anzeige
+++Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes Und solche Fehler korrigieren sich schnell+++
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Commerzbank – Aktie droht Kursdebakel 08.03.2026, 08:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Aktie droht Kursdebakel
© bn
Der schwache Wochenschluss vom Freitag (06. März) lässt für die anstehende Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Der knackige Rücksetzer könnte ein Vorbote weiterer Verwerfungen sein. Die geopolitische Lage ist mit fragil noch überaus wohlwollend umschrieben. Der Iran-Krieg hat nichts von seiner Intensität verloren. Vor allem die Ölpreise reagieren zunehmend sensibel auf die Entwicklungen. Die Schäden an der Ölinfrastruktur nehmen zu. Es kann aufgrund der Angriffe in der Region nicht mehr vollumfänglich produziert werden. Die bangen Blicke richten zudem auf die Straße von Hormus. Noch immer ist die Durchfahrt durch diese wichtige Schifffahrtsroute stark beeinträchtigt. Das Spiel auf Zeit hat längst begonnen. Je länger die Beeinträchtigungen dauern, desto problematischer wird es. Brent Öl und WTI Öl haben beide bereits die 90 US-Dollar überschritten. Die psychologisch eminent wichtige Marke von 100 US-Dollar rückt immer näher und dürfte bereits eine gewisse Sogwirkung entwickeln. Der Anstieg der Ölpreise schürt Rezessions- und Inflationsängste. Das destabilisiert die Aktienmärkte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.641,66 PKT -0,83 % Ariva Indikation
Commerzbank 30,82 EUR +0,08 % Lang & Schwarz

Die anstehenden Konjunkturdaten dürften weitere Impulse liefern. Im Fokus stehen vor allem Preisdaten; nicht zuletzt werden am kommenden Mittwoch (11. März) die US-Verbraucherpreisdaten für Februar veröffentlicht. 

Kurzum. Nach dem Verlust der Marke von 24.000 Punkten droht dem Index aus charttechnischer Sicht weiteres Ungemach auf der Unterseite. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 23.000 Punkten kann nicht ausgeschlossen werden.

Zu den Dax-Aktien, die in den letzten Wochen einen schweren Stand hatten, gehört die Commerzbank-Aktie.

Aktienchart

Commerzbank - Aktie droht Kursdebakel

Bereits unsere letzte Kommentierung zur Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) vom 24. Februar überschrieben wir an dieser Stelle mit „Warnzeichen mehren sich“.

Damals notierte die Aktie noch vergleichsweise komfortabel im Kursbereich von 35 Euro, bildete aber bereits eine Megaphone-Formation (orange dargestellt) aus. Diese Formationen sind aus bullischer Sicht nicht gern gesehen, gelten sie doch als Vorboten einer handfesten Korrektur. Und einen Vorgeschmack gab es bereits. Noch immer ist die Commerzbank-Aktie in dieser Megaphone-Formation gefangen. Allerdings lotet sie mittlerweile die Unterseite der sich nach hinten ausweitenden Formationen aus. Der zentrale Unterstützungsbereich um 30 Euro kommt dabei immer näher. Die 200-Tage-Linie wurde bereits bärisch gekreuzt. Ein Rücksetzer unter die 30 Euro dürfte weitere Abgaben in Richtung 27,8 Euro provozieren. Allerdings ist auch eine Ausdehnung der Korrektur auf 25 Euro nicht auszuschließen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ7CZP
Ask: 11,97
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VJ3CTP
Ask: 30,09
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ7CZP VJ3CTP. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
3 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
4 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
5 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Renk mit Zahlen: Trendwende der Aktie lässt noch auf sich warten

8:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

U-Boot-Auftrag rückt näher: ThyssenKrupp Marine Systems im Rennen …

Gestern 16:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rechtsstreit kurz vor Produktionsstart: Tesla Aktie im Blick …

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom muss nun entscheidend …

Gestern 9:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marvell Technology nach Zahlen: Spektakulär ist noch untertrieben. …

Gestern 9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Machtkampf: Kann Trump entscheiden wer die Chips bekommt?

Freitag 17:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenchance durch Krieg: Kann die Airline hier profitieren?

Freitag 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold im Rückwärtsgang: Was ist jetzt noch ein sicherer Hafen?

Freitag 17:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer