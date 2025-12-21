Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

21.12.2025, 09:59 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Das wird doch wohl nicht noch ein Jahreshoch?
© Bild: istockphoto.com/Bjoern Wylezich
Die anstehende Handelswoche wird maßgeblich vom Weihnachtsfest geprägt sein. Nicht nur die Handelszeiten an deutschen und anderen westlichen Börsen sind über die Weihnachtsfeiertage eingeschränkt, auch der Handel an den „normalen“ Handelstagen vor den Festtagen dürfte beeinträchtigt ablaufen. Nicht wenige Marktakteure dürften mit dem großen Verfallstag vom Freitag (19. Dezember) bereits die Bücher geschlossen haben und sich in die Ferien verabschiedet haben. Man darf gespannt sein, wie dünn der Handel letztendlich sein wird und zu welchen Bewegungen die Gemengelage führen wird.
Dennoch gibt es in den nächsten Tagen noch einige Konjunkturdaten, die aufgrund ihrer Relevanz dem Handelsgeschehen frische Impulse geben könnten. So werden unter anderem am kommenden Dienstag (23. Dienstag) in den USA noch frische BIP-Daten und Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) veröffentlicht. Das könnte noch einmal für Bewegung vor Weihnachten sorgen.

Aus charttechnischer Sicht stellt sich die Ausgangslage für die nächsten Tage wie folgt dar: Der Dax erzielte mit der Rückkehr über die 24.000 Punkte einen wichtigen Teilerfolg. In den nächsten Tagen muss der Index das Momentum hochhalten. Ein leise Hoffnung besteht in der Tat noch, dass es im Jahr 2025 noch einmal neue 52-Wochen-Hochs (aktuell 24.770 Punkte) geben wird, doch dazu darf sich der Dax keine Schwäche mehr leisten.

Auch unsere heutige Protagonistin – die Commerzbank-Aktie – hat noch eine leise Hoffnung auf ein neues 52-Wochen-Hoch in 2025. Mit einem beherzten Sprung über die 35 Euro bekamen diese Hoffnungen noch einmal neue Nahrung.

Commerzbank – Das wird doch wohl nicht noch ein Jahreshoch?

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) gibt sich nicht geschlagen. Nach einer Konsolidierung sprang die Aktie zuletzt über die wichtige Widerstandsmarke von 35 Euro.

Chartanalyse

Ein intakter Aufwärtstrend (grün dargestellt) treibt die Aktie bereits seit Monaten an. Mit dem Sprung über die 35 Euro wurde ein starkes Kaufsignal ausgelöst, das die Aktie noch auf 38,2 Euro (aktuelles 52-Wochen-Hoch) führen könnte. Und sollte das Unterfangen gelingen, könnte es für die Commerzbank-Aktie rasch weiter auf 40 Euro gehen. Etwaige Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden. Vor diesem Hintergrund hat der Kursbereich von 30,8 Euro eine große Relevanz. Sollte es darunter gehen, wäre Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
