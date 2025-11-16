Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Commerzbank mit Rücksetzer zur Unzeit. Droht ein Debakel? 16.11.2025, 10:16 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank mit Rücksetzer zur Unzeit. Droht ein Debakel?
Kommt sie oder kommt sie nicht - die Korrektur? Die zweite Hälfte der zurückliegenden Handelswoche hatte es in sich. Die Aktienindizes wankten bedenklich. Der Dax machte da keine Ausnahme. Der Rücksetzer unter den wichtigen Kursbereich von 24.000 Punkten erhöht das Risiko weiterer Abgaben. Von dem Start einer Jahresendrallye scheint der Dax derzeit weit entfernt zu sein.
DAX 23.846,36 PKT -0,95 % Ariva Indikation
Commerzbank 33,54 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Nach einer Handelswoche, die mehr Fragen aufwirft, als den meisten Marktakteuren lieb sein dürfte, richten sich die Blicke auf die neue Handelswoche. Zahlreiche Konjunkturdaten sind angekündigt; vor allem in den USA. Trotz des beendeten Shutdowns der US-Bundesbehörden bleibt abzuwarten, welche Daten vor dem Hintergrund eines möglichen Bearbeitungsstaus tatsächlich den Weg in die Öffentlichkeit finden werden.

Neben den anstehenden Konjunkturdaten dürfte weiterhin die Frage diskutiert werden, wie wahrscheinlich ist eine Leitzinssenkung durch die Fed auf ihrer Dezember-Sitzung? Der 10. Dezember wirft ohne Zweifel bereits jetzt einen langen, sehr langen Schatten. Schwindende Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember werden als maßgeblicher Auslöser für den Schwächeanfall der Aktienindizes angeführt. Sollte sich die Sorgen verstärken, rückt eine Jahresendrallye in weite Ferne.

Auch die Commerzbank-Aktie geriet zuletzt unter den Einfluss des schwächelnden Gesamtmarktes. Aus charttechnischer Sicht kommt der jüngste Rücksetzer für die Aktie zur Unzeit, war diese doch drauf und dran, endlich wieder Akzente auf der Oberseite zu setzen.

Commerzbank mit Rücksetzer zur Unzeit. Droht ein Debakel?

Über die Finanzergebnisse für das 3. Quartal berichteten wir im Kommentar vom 06. November. Die erste Reaktion auf die Daten fiel nicht sonderlich euphorisch aus, doch im weiteren Verlauf berappelte sich die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK).

Aktienenalyse

Die Commerzbank-Aktie startete eine Erholung und nahm hierbei den Kursbereich von 35 Euro ins Visier. Ein Test der Doppeltop-Formation aus dem Sommer dieses Jahres, die im Bereich von 38 Euro ausgebildet wurde, schien in greifbare Nähe zu rücken. Ein Ausbruch über die 38 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich, doch der wankende Gesamtmarkt machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Der eingeleitete Rücksetzer sollte tunlichst eng begrenzt bleiben. Um die Commerzbank-Aktie nicht in arge Bedrängnis zu bringen, sollte es nicht mehr unter die zentrale Unterstützung von 30 Euro / 29 Euro kommen. Tritt dieser Falle dennoch ein, ist Obacht geboten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt

Bn-Redaktion/mt
