Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

DHL Group nimmt wieder Fahrt auf. Nun gilt es! 22.02.2026, 08:16 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: DHL Group nimmt wieder Fahrt auf. Nun gilt es!
© Bild: .istockphoto.com/AdrianHancu
Einmal mehr steht dem Dax eine richtungsweisende Handelswoche ins Haus. Dass der Oberste US-Gerichtshof Trumps Zölle, die er auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen hatte, einkassierte, sorgte am Freitag zunächst für gute Stimmung an den Aktienmärkten. Wie lange die gute Stimmung anhalten wird, bleibt freilich offen, denn US-Präsident Trump hat bereits Gegenmaßnahme angekündigt – und bekanntlich ist ein gereizter US-Präsident Trump wenig kalkulierbar.
In der anstehenden Handelswoche muss es dem Dax darum gehen, die zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten erfolgreich zu verteidigen. Das ist angesichts der zahlreichen Herausforderungen kein ganz so leichtes Unterfangen.

Einmal mehr stehen in den nächsten Tagen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diese haben das Potenzial, das Handelsgeschehen noch einmal kräftig durcheinanderzuwirbeln. Doch nicht nur die – am 25. Februar wird Nvidia die aktuellen Quartalszahlen veröffentlichen. Nicht wenige erheben die Quartalszahlen von Nvidia zu den wichtigsten der gesamten Berichtssaison. Man darf gespannt sein, ob Nvidia dem hohen Druck standhalten und liefern wird oder ob das Ganze im Debakel endet.

Kurzum. Für den Dax muss es in den nächsten Tagen darum gehen, die 25.000 Punkte zu verteidigen und damit in Reichweite zu den bisherigen Rekorden zu verbleiben. Sollte es hingegen unter die 25.000 Punkte gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall muss von weiteren Abgaben in Richtung 24.000 Punkten ausgegangen werden.

DHL Group – Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Nun gilt es!

Mitte Februar nahm der Ausflug der Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) in Richtung 52 Euro ein jähes Ende. Gewinnmitnahmen setzten ein und der Aktie zu. Rasch ging es in unter die psychologisch relevante Marke von 50 Euro.

Chartanalyse zur Aktie

In dieser Phase der Schwäche war es jedoch eminent wichtig, dass es der DHL-Aktie gelang, die eminent wichtige Unterstützung von 48,5 Euro zu verteidigen. Aus bullischer Sicht wäre es wichtig, wenn die Aktie oberhalb von 48.5 Euro verbleiben würde. Sollte es darunter gehen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 45 Euro oder 41,7 Euro gerechnet werden. Um die Rallye zu aktivieren, bedarf es hingegen eines Vorstoßes über die 52 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten unlängst ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 42,80 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
