Dax beendet Kriegsmonat März

Infineon könnte wieder durchstarten, wenn ... 31.03.2026, 12:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax beendet Kriegsmonat März: Infineon könnte wieder durchstarten, wenn ...
© 1999-2026 Infineon Technologies AG
Der heutige Dienstagshandel steht ganz im Zeichen des Monats- respektive Quartalsendes. Der Börsenmonat März wurde vollständig vom Iran-Krieg geprägt. Notierte der Dax Ende Februar noch komfortabel oberhalb von 25.000 Punkten, sieht die Lage Ende März deutlich angespannter aus. Der Dax bewegt sich zur Stunde unterhalb von 22.800 Punkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 38,10 EUR +3,10 % Baader Bank
DAX 22.785,64 PKT +1,52 % Ariva Indikation

Die eskalierten Ölpreise setzen den Marktakteuren noch immer zu. Der Anstieg der Ölpreise schürte Inflationsängste und beendete schließlich endgültig die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA. Mittlerweile geht der Markt von einer restriktiveren Zinspolitik der US-Währungshüter aus. 

Der Iran-Krieg hat zudem die Anleiherenditen nach oben getrieben. So legten allein die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf zwischenzeitlich fast 4,5 Prozent zu. Die ansteigenden Renditen belasteten wiederum die Aktienmärkte. Es ist zu befürchten, dass das Thema Iran den Dax auch im April begleiten wird.

Zu den Dax-Titeln, die seit Kriegsbeginn kräftig Federn lassen mussten, gehört Infineon. Hatte die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers Ende Februar mit Kursen jenseits der 48 Euro noch die große Chance, die psychologisch wichtige Marke von 50 Euro zu überwinden, läuft sie nunmehr Gefahr, mit den 37 Euro eine weitere eminent wichtige Unterstützung aufgeben zu müssen. 

Infineon – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn ...

Aus charttechnischer Sicht wird die Lage für die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) immer prekärer. Der Verlust der wichtigen Unterstützung von 40 Euro wirkt nach. Zuvor ging bereits mit den 45 Euro eine außerordentlich wichtige Unterstützung verloren. Die immer wieder neu ausgelösten Verkaufssignale befeuern die Korrektur. 

Infineon Technologies Aktienchart

Und so langsam geht’s ans Eingemachte. Zwischen 40 Euro und 35 Euro befinden sich zahlreiche wichtige Horizontalunterstützungen. Zudem verläuft die 200-Tage-Linie in diesem Bereich. Von unten „drückt“ ein Aufwärtstrend in die Zone. Das könnte für zusätzlichen Halt sorgen. Ein Bruch des Aufwärtstrends könnte aber Gegenteiliges bewirken. 

Kurzum: Die Aktie ist stark überverkauft und wäre somit reif für eine Erholung. Sollte es für Infineon jedoch unter die 35 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Hingegen gilt: Ein Vorstoß über die 40 Euro würde die Lage stabilisieren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bleiben optimistisch. Die US-Amerikaner bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für Infineon. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 48 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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