Dax beginnt Handelswoche mit Paukenschlag: BASF – Welche Perspektiven hat die Aktie?

BASF – Welche Perspektiven hat die Aktie? 05.01.2026, 11:34 Uhr

BASF – Welche Perspektiven hat die Aktie?
© BASF
Der Dax lässt zu Beginn der neuen Handelswoche nichts anbrennen und zündet den Turbo. Gleich zum Auftakt der ersten kompletten Handelswoche im neuen Börsenjahr bricht der Index auf ein neues Rekordhoch aus.
BASF 43,69 EUR -2,35 % Tradegate

 Getragen wird das Rekordhoch nicht zuletzt von dem spektakulären Handelsstart der Rheinmetall-Aktie. Aber auch die bereits zuletzt recht robusten Autowerte stützen. Das neue Rekordhoch im Bereich von 24.820 Punkten weckt nun natürlich Hoffnungen in Richtung 25.000 Punkte. Zunächst einmal muss es dem Dax darum gehen, das neue Rekordhoch zu bestätigen. Das, was jetzt unter allen Umständen nicht passieren darf, ist ein knackiger Rücksetzer. Ein solcher würde den heutigen Vorstoß in einem anderen Licht erscheinen lassen. 

Kurzum. Dem Index ist der Jahresauftakt gelungen. Nun gilt es, nachzusetzen und den Ausbruch zu bestätigen. Die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten rückt in greifbare Nähe. Ein Vorstoß in diesen Kursbereich könnte dem Dax noch einmal einen weiteren Schub geben und frische Kräfte freisetzen. 

Darauf wartet auch unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie. Das abgelaufene Börsenjahr war für die Aktie in puncto Kursentwicklung nicht sonderlich erfolgreich. Ob sich das in 2026 ändern wird, bleibt zunächst abzuwarten. 

Aktuell sorgen die massiven Investitionen des Chemieriesen in ein Werk in China für Gesprächsstoff. Während die einen die Investition in einen prosperierenden Markt positiv bewerten, verweisen andere auf das politische Risiko dieser Unternehmung. Die Zeit wird zeigen, welche Seite mit ihrer Einschätzung richtig liegt.

BASF-Aktie – Welche Perspektiven hat die Aktie?

Zu Jahresbeginn setzte die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) die ersten positiven Akzente. 

BASF Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

In den letzten Wochen dominierte eine Handelsspanne mit den Begrenzungen 41,5 Euro auf der Unterseite und 45,0 Euro auf der Oberseite das Handelsgeschehen. In den letzten Handelstagen verstärkte die BASF-Aktie den Druck auf die 45er Widerstandsmarke. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre im Hinblick auf eine mögliche untere Trendwende ein erster wichtiger Teilerfolg.

Fazit

Gelingt es der BASF-Aktie, im Jahr 2026 endlich das Ruder herumzureißen? Nach der langen Phase der Abwärtsbewegung schreitet die Bodenbildung nur zäh voran. Ein Vorstoß über die 45 Euro würde ein frisches Kaufsignal installieren und zumindest eine Bewegung in Richtung 48,5 Euro ermöglichen. Sollte es hingegen unter die 41,5 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
