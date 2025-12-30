Dax beschließt das Börsenjahr 2025

Münchener Rück – Nun gilt es! 30.12.2025, 11:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax beschließt das Börsenjahr 2025: Münchener Rück – Nun gilt es!
© Munich Re / Geschäftsgebäude am Münchner Tor
Mit dem heutigen Dienstagshandel (30. Dezember) beschließt der deutsche Leitindex das Börsenjahr 2025.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 562,00 EUR +0,21 % Tradegate
DAX 24.428,13 PKT +0,26 % Ariva Indikation

Am Ende des Jahres wird der Dax eine überdurchschnittliche Performance aufweisen. Das war zwischenzeitlich nicht unbedingt zu erwarten. In Erinnerung dürften noch die heftigen Turbulenzen sein, die Anfang April über die Aktienmärkte fegten. Trumps Strafzölle hatten Dax & Co. damals den Stecker gezogen. Dabei hatte das Börsenjahr recht erfolgreich angefangen. Die Kursgewinne der ersten Wochen lösten sich jedoch aufgrund der damaligen Zollproblematik mit enormer Geschwindigkeit auf. Der Abverkauf legte aber gleichzeitig den Boden für eine imposante Comeback-Rallye. Rasch wurden die erlittenen Kursverluste aufgeholt. Der Dax trat im Juni in eine breit angelegte Handelsspanne ein. Der Index oszillierte im Anschluss in den Begrenzungen um 23.000 Punkte und 24.500 Punkte. Von gelegentlichen Ausbruchsversuchen einmal abgesehen, dominierte die Handelsspanne den Rest des Börsenjahres und dürfte wohl in den ersten Wochen des Jahres 2026 bestimmend bleiben. 

Ein turbulentes Jahr 2025 geht zu Ende und man braucht keine Glaskugel, um sich zur Prognose hinreißen zu lassen, dass das Jahr 2026 wohl nicht weniger turbulent werden wird. Jahresausblicke sind zwar meist nett zu lesen oder anzuhören, doch nicht selten brauchen sie spätestens im März eine gründliche Überarbeitung bzw. Anpassung. Es kommt ohnehin, wie es kommt. 

Münchener Rück – Nun gilt es!

Die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) startete fulminant in das Börsenjahr 2025. Danach kam der „April-Crash“. Im Anschluss ging es für die Aktie des Rückversicherers stramm gen Norden. Eine knackige Comeback-Rallye bahnte sich in der zweiten April-Hälfte ihren Weg nach oben und hievte  die Aktie auf das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch bei 630 Euro. So imposant die Comeback-Rallye war, so zäh gestaltete sich der weitere Jahresverlauf.

Münchener Rück Aktienchart

Der obere Chart verdeutlicht, dass die Münchener Rück-Aktie seit Monaten in einer Korrektur feststeckt. Dabei bildete sich im Kursbereich 525 Euro / 515 Euro ein vermeintlich tragfähiger Boden aus. Zuletzt setzte die Aktie den wichtigen Widerstandsbereich von 575 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über diesen Widerstand würde der Münchener Rück die Tür in Richtung 600 Euro / 615 Euro öffnen. Sollte es hingegen unter die 515 Euro gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS haben die Münchener Rück auf „neutral“ belassen. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 575 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM9A90
Ask: 3,07
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MJ1NY1
Ask: 11,80
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM9A90 MJ1NY1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025 Hauptdiskussion
3 Ansturm auf Feuerwerk für Silvester Hauptdiskussion
4 BKA-Chef: Russland will unsere Demokratie schwächen Hauptdiskussion
5 Verband: Deutscher Weinanbau steckt «in historischer Krise» Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Airbus: Milliarden-Deals aus China, Lieferprobleme und neue …

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber - Börsenjahr endet mit großem Knall: Barrick …

9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chipwerte nach starker Rally: Micron stark gelaufen: Technische …

Gestern 17:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia nahe Jahrestief: Dividende und Insider-Signale rücken in …

Gestern 16:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energietechnik bleibt gefragt: Siemens Energy nach starkem Jahr …

Gestern 16:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenabwehr im Aufwind vor dem Jahreswechsel: Großauftrag aus …

Gestern 14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax will es noch einmal wissen: Infineon – Ist ein starker Start …

Gestern 11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet nervös in die letzte Börsenwoche des Jahres: DAX dreht…

Gestern 11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer