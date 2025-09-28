Anzeige
+++Hot Stock Das Paradox-Becken hat sich bewiesen – und American Critical sitzt direkt auf dem nächsten Milliardenfund+++
Dax – Das wird in der neuen Handelswoche wichtig

BASF – Das ist gar nicht gut 28.09.2025, 08:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Das wird in der neuen Handelswoche wichtig: BASF – Das ist gar nicht gut
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Dem Wochenfinale fehlte „lediglich“ die Krönung in Form eines Sprungs über die 24.000er Marke. In diesem Punkt muss der Dax in der neuen Handelswoche unbedingt nachbessern, will er wieder Momentum in die Kursentwicklung bringen. Der anstehende Monats- respektive Quartalswechsel könnte für einige Verwerfungen sorgen. So stehen in den nächsten Tagen unter anderem zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.749,41 PKT +0,74 % Ariva Indikation
BASF 42,51 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Das erste Zeichen dürften die aktuellen Daten zum US-Verbrauchervertrauen ermittelt durch Conference Board am Dienstag setzen. Am Mittwoch wird in Japan der eminent wichtige Tankan-Bericht veröffentlicht. Am Freitag beschließt der US-Arbeitsmarktbericht für September eine ereignisreiche Handelswoche.

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage für den Dax unverändert. Um auf der Oberseite frische Akzente zu setzen, muss der Index über die Marke von 24.000 Punkten. Rücksetzer sollten hingegen auf 23.300 Punkte begrenzt bleiben, anderenfalls würden die 23.000 Punkte in den Fokus rücken.

Unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie – geriet in den letzten Tagen immer stärker in die Bredouille. Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 45 Euro wirkt nach.

BASF – Das ist gar nicht gut

Nach dem Verlust der Unterstützung von 45 Euro ist die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) um Schadensbegrenzung bemüht. Ein Rücksetzer unter die zentrale Unterstützung von 41 Euro würde das Chartbild weiter eintrüben.

Aktien- und Chartanalyse

Der obere Chart verdeutlicht die prekäre Lage, in die die Aktie nach dem Verlust der 45 Euro gerutscht ist. Einem Test der Marke von 41 Euro steht derzeit nicht sonderlich viel im Wege. Die Relevanz dieser Unterstützung tritt im oberen Chart deutlich zu Tage. Sollte es zu einem Bruch der 41 Euro kommen, muss eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 38 Euro erwartet werden. Kurzum. Aus charttechnischer Lage wird die Lage immer prekärer. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 45 Euro; nicht mehr und nicht weniger. Solange die BASF-Aktie unterhalb von 45 Euro notiert, bleibt die zentralen Unterstützung 41 Euro im Fokus.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt zwar ihr Votum „buy“ für die BASF-Aktie, sie senkten aber das Kursziel von 52 Euro auf 50 Euro. Die Analysten von Jefferies schraubten ebenfalls am Kursziel und senkten es von 47 Euro auf 45 Euro. Das Votum lautet „hold“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VG93RE
Ask: 13,05
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VK1CHJ
Ask: 45,30
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VG93RE VK1CHJ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Führungswechsel trifft Wachstumsunternehmen mitten in der …

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brent Öl könnte bald nach oben knallen: BP – Wird bereits die …

8:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Übernahme bahnt sich an: EA-Aktie explodiert: Saudi-Arabien …

Gestern 14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Oligopol: Nvidia-OpenAI-Deal: Die hässliche Seite des Mega-Booms…

Gestern 14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Auto-Rallye: US-Zölle lösen bei Ford Kurssprung aus

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit Volldampf ins Wochenende: Deutsche Telekom – Schön ist …

Gestern 9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Könnte bitter werden: Novo Nordisk nach Trumps Zolldrohung in Bedr…

Gestern 9:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma im Visier: Trump belastet Novo Nordisk

Freitag 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer