Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Dax – Das wird wohl in 2025 nichts mehr

17.12.2025, 12:20 Uhr

Dax – Das wird wohl in 2025 nichts mehr: Allianz – Zum Jahresende wird's noch einmal spannend
© www.allianz.com / Allianz Treptowers Berlin
Die Jahresendrallye 2025 fällt wohl aus; zumindest im Dax. Während die Jahresendrallye an anderer Stelle (Stichwort Silber) tobt, schließt sich für den Dax so langsam das Zeitfenster.
Die ersten dürften bereits damit beginnen, sich vom Börsenjahr 2025 in Richtung Ferien und Urlaub zu verabschieden. Am gestrigen Dienstag (16. Dezember) standen die eminent wichtigen US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Marktakteure. Nach Wochen des „Blindflugs“ gab es hier endlich belastbare Daten. Wer sich allerdings positive Impulse für die Aktienmärkte erhofft hatte, wurde enttäuscht. Am morgigen Donnerstag (18. Dezember) wird es in puncto Konjunkturdaten noch einmal interessant. So stehen in den USA unter anderem die US-Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an.

Kurzum. Für den Dax wird es hinsichtlich einer Jahresendrallye immer enger. Der Index notiert zwar oberhalb von 24.000 Punkten, kann sich aber nicht entscheidend von dieser Marke absetzen. Und so muss auch ein Rücksetzer unter die 24.000er Marke als mögliches Szenario für das Jahresende einkalkuliert werden. 

Die Allianz-Aktie läuft indes noch einmal zur Höchstform auf. Die langwierige Konsolidierung ist abgeschlossen. Der Sprung über einen eminent wichtigen Widerstand hat der Aktie ein frisches Kaufsignal beschert. Die 400 Euro sind in greifbare Nähe gerückt. 

Allianz - Zum Jahresende wird’s noch einmal spannend.

Das hätte man nicht unbedingt erwarten können! Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) befreit sich kurz vor dem Jahresende aus der langwierigen Konsolidierung. Der Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereich 374 Euro / 380 Euro hat noch einmal frische Kräfte freigesetzt. Die Bedeutung des Preisbereiches wird im unteren Chart deutlich. 

Allianz Aktie

Geraume Zeit arbeitete sich die Allianz-Aktie am genannten Widerstandsbereich ab. Ein Durchruch wollte und wollte nicht gelingen. Dabei schienen die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ausbruch nicht die schlechtesten zu sein. Der Aufwärtstrend war intakt und die 200-Tage-Linie zog stramm gen Norden. Doch schließlich platzte der Knoten. Die Allianz-Aktie durchbrach die 374 Euro / 380 Euro und forcierte den Ausbruch.

Das Ziel der Ausbruchsbewegung ist klar definiert – die psychologisch relevanten 400 Euro warten. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 360 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bleiben weiterhin bei ihrem Votum „neutral“. Das Kursziel für die Aktie passten sie hingegen von 360 Euro auf 380 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
