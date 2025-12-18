+15 % an einem Tag:
Dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Dax – Die 24.000 wanken bedenklich

Münchener Rück – Noch kein Durchkommen 18.12.2025, 11:16 Uhr

© Munich Re / Geschäftsgebäude am Münchner Tor
Das Thema Jahresendrallye ist für dieses Jahr wohl endgültig vom Tisch. Der schwache Mittwochshandel wirft den Dax weiter zurück.
Münchener Rück 549,40 EUR -0,24 %
DAX 23.994,86 PKT +0,41 %

Die eminent wichtige Marke von 24.000 Punkten wankt bedenklich. Sollte sich der gestern eingeleitete Bruch manifestieren, könnte aus der erwarteten Jahresendrallye rasch ein Jahresendabverkauf werden. Die aktuelle Situation ist nicht ohne Risiken. Dass im heutigen Tagesverlauf noch die aktuellen US-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht werden, sorgt für weitere Anspannung. 

Kurzum. Sollte nicht noch Überraschendes passieren, war es das wohl hinsichtlich einer Jahresendrallye für dieses Jahr. Enttäuschende Verbraucherpreisdaten aus den USA könnten die Lage zudem verschärfen und den Dax weiter in Bedrängnis bringen. Vor diesem Hintergrund kommt der Marke von 24.000 Punkten entscheidende Bedeutung zu. Ihr Verlust könnte richtungsweisenden Charakter haben.

Die Aktie der Münchener Rück gehörte vor allem in den ersten vier Monaten des Börsenjahres 2025 zu den tragenden Dax-Säulen. Danach bröckelte der Aktienkurs des Rückversicherers. Die eingeleitet Korrektur hat die Aktie bis heute fest in Griff.

Münchener Rück – Noch kein Durchkommen

Der Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) gelang es, mit einem beherzten Sprung über die 550 Euro einen wichtigen Widerstand zu knacken und sich gleichzeitig des kurzfristigen Abwärtstrends (rot dargestellt) zu entledigen. 

Münchener Rück in der Börsennews Aktienanalyse

Der Weg in Richtung der 575 Euro war frei. Dort wartete neben einem wichtigen Horizontalwiderstand auch der übergeordnete Abwärtstrend (grün dargestellt). Doch die Münchener Rück scheiterte bereits an der vorgelagerten 200-Tage-Linie. Gewinnmitnahmen setzen ein und führten die Aktie bereits auf die 550 Euro zurück. Sollte es nun auch noch unter diese eminent wichtige Marke gehen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall müsste von weiteren Abgaben in Richtung 525 Euro / 515 Euro ausgegangen werden. 

Kurzum 

Die Münchener Rück scheiterte mit dem Versuch, die Ketten der Korrektur zu sprengen. Das Ganze könnte nun nach hinten losgehen. Ein Rücksetzer unter die 550 Euro würde das Chartbild nachhaltig eintrüben und die Aktie weiter in Bedrängnis bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs haben die Münchener Rück auf „neutral“ belassen. Das Kursziel hoben sie indes von 576 Euro auf 587 Euro an. Die Analysten von Berenberg vergeben zwar ebenfalls nur ein „hold“, sehen aber ein Kursziel von 629 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
