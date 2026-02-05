Dax – Die nächsten Tage werden entscheidend: Allianz – Aktie macht sich für den Showdown bereit

Starkes Signal:
Saga Metals hat genau das geliefert, wonach der Markt am meisten verlangt: Sicherheit
05.02.2026, 09:59 Uhr

Die Luft ist erst einmal raus. Der Dax sucht derzeit nach einer klaren Richtung. Nach oben kann er nicht, nach unten will er nicht – so oder so ähnlich lässt sich die aktuelle Konstellation salopp zusammenfassen.
Dem Dax fehlt es an Momentum, um die 25.000er Marke in Gefahr zu bringen. Gleichzeitig ist er noch so stabil, dass die Unterseite nicht ins Rutschen gerät. Über kurz oder lang muss es zur Entscheidung über eine klare Richtung kommen. Der morgige Freitag könnte die Entscheidung bringen. In den USA wird mit dem Arbeitsmarktbericht für Januar ein eminent wichtiger Konjunkturindikator veröffentlicht. Mit den aktuellen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Uni Michigan) steht ein weiterer relevanter Gradmesser zur Veröffentlichung an.

Kurzum: Für den Dax muss darum gehen, etwaige Rücksetzer auf 24.000 Punkte zu begrenzen, um auf der Unterseite gar nicht erst in die Bredouille zu geraten. Mit Blick auf die Oberseite gilt – ein Sprung über die 25.000er Marke könnte frische Impulse bringen.

Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt hingegen in blendender Verfassung. Ende Januar testete die Aktie den außerordentlich wichtigen Unterstützungsbereich von 360 Euro samt dort verlaufender 200-Tage-Linie. Der erfolgreiche Test legte den Grundstein für die aktuell zu beobachtende Zwischenrallye. 

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vom 16. Januar überschrieben wir an dieser Stelle mit „Jetzt wird es prekär für die Aktie“. Die Aktie des Versicherungskonzerns tauchte zum damaligen Zeitpunkt in den wichtigen Unterstützungsbereich 380 Euro / 374 Euro ein. Die damalige Konstellation ließ nicht viel Gutes erwarten. Und so kam es dann auch!

Nach dem Rücksetzer unter die 374 Euro geriet die nächste wichtige Unterstützung bei 360 Euro in den Fokus. Horizontalunterstützung, 200-Tage-Linie und Aufwärtstrend bildeten dort ein starkes Cluster. Und dieses hielt dem Abgabedruck stand. Aus charttechnischer Sicht war das eminent wichtig, anderenfalls hätte sich der Allianz-Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 340 Euro / 332 Euro eröffnet. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert – die Allianz-Aktie muss über die Zone 392 Euro / 400 Euro, um die Aufwärtsbewegung zu forcieren. 

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel für die Allianz sehen sie nach wie vor bei 431 Euro.

Bn-Redaktion/mt
