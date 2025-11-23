Dax – Die neue Handelswoche hat es in sich: Commerzbank – Abverkauf gestoppt? Die nächsten Kursziele

Anzeige
Dax – Die neue Handelswoche hat es in sich

23.11.2025, 09:01 Uhr

Commerzbank – Abverkauf gestoppt? Die nächsten Kursziele
© Bild: stockphoto.com/Boarding1Now
Die turbulente Handelswoche fand mit einem Wochenschluss oberhalb von 23.000 Punkten noch ein vergleichsweise versöhnliches Ende. Die Blicke richten sich jedoch bereits auf die anstehende Handelswoche. Und diese wird es einmal mehr in sich haben. Die Veröffentlichung einer Vielzahl von US-Daten wird erwartet. Durch den langwierigen Shutdown der US-Behörden ist einiges liegengeblieben und muss nachgeholt werden. Kurzum: Die Dichte der US-Daten ist beachtlich. Zudem werden die Daten so kurz vor der Fed-Sitzung außerordentlich genau unter die Lupe genommen. Die Nervosität ist noch nicht aus dem Markt gewichen…
DAX 23.222,93 PKT +1,27 % Ariva Indikation
Commerzbank 32,00 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Unabhängig von den US-Daten wird es auch aus deutscher Sicht spannend. So werden gleich am Montag die wichtigen ifo-Daten erwartet. Am Dienstag gibt es frische BIP-Daten. Am Donnerstag folgen Daten zum GfK-Verbrauchervertrauen.

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich feststellen, dass der Dax das Handelsgeschehen in Richtung 24.000 Punkte verlagern muss, will er noch eine Chance auf eine Jahresendrallye haben. Ein erneuter Rücksetzer unter die 23.000 Punkte wäre in puncto Jahresendrallye ein herber Rückschlag. Zugleich könnte es rasch in Richtung 22.000 Punkte nach unten gehen.

Commerzbank – Ist der Abverkauf gestoppt? Die nächsten Kursziele

Nach dem knackigen Rücksetzer ausgehend von der Marke von 35 Euro konnte sich die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) zuletzt wieder stabilisieren. Dass sich das Ganze oberhalb der zentralen Unterstützungszone 30 Euro / 29 Euro und somit oberhalb des Aufwärtstrends abspielte, war eminent wichtig.

Chartanalyse

Zuletzt stabilisierte sich die Commerzbank-Aktie im Kursbereich von 31 Euro. Damit steigen die Chancen auf eine Aufwärtsreaktion. Ein potenzielles Bewegungsziel stellen die 35 Euro dar.

Kurzum

Aus charttechnischer Sicht scheint das Risiko auf der Unterseite begrenzt zu sein. Die 31 Euro haben sich als tragfähig erweisen. Zudem liegt die zentrale Unterstützungszone bei 30 Euro / 29 Euro. Vorstöße in Richtung 35 Euro sind jederzeit möglich. Unter die 29 Euro sollte es indes nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 35 Euro würde hingegen die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch bei knapp 38 Euro öffnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „sell“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie dabei allerdings von 33,7 Euro auf 35,5 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
