221 % Kursgewinn:
Und jetzt kommt der größte Trigger: FDA-Entscheidung steht bevor
Dax – Droht jetzt der nächste Kursrutsch?

E.ON kommt (noch) nicht über die 20 Euro 11.03.2026, 12:30 Uhr

© E.ON SE 2026
Im frühen Mittwochshandel (11. März) muss der Dax ein paar Federn lassen. Gewinnmitnahmen machen dem Index zu schaffen. Der gescheiterte Versuch, über die 24.000er Marke zurückzukehren, wirkt noch nach.
Im Nahen und Mittleren Osten lässt eine nachhaltige Entspannung weiter auf sich warten. Die Nervosität im Markt ist unverändert hoch. Vor allem die Situation rund um die Straße von Hormus wird argwöhnisch beobachtet. Doch nicht nur die geopolitische Lage hält die Finanzmärkte in Atem. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden in den USA noch die eminent wichtigen Verbraucherpreisdaten für Februar veröffentlicht. Das Thema Zinssenkung in den USA bekam zuletzt einen herben Dämpfer. Entsprechend angespannt blickt man auf die heutigen Verbraucherpreisdaten, die ein weiterer Indikator für die US-Notenbank sind.

Kurzum. Der Dax kommt in diesen Tagen nicht zur Ruhe. Unabhängig von der Geopolitik gilt es, zahlreichen Daten einzupreisen. Aus charttechnischer Sicht wirkt der Rücksetzer unter die 24.000er Marke nach. Der gestrige Versuch, die Marke wieder zurückzuerobern, blieb erfolglos. Das erhöht die Brisanz. Ein rasches Comeback des Dax oberhalb von 24.000 Punkten wäre eminent wichtig, anderenfalls könnte es doch noch einmal auf 23.000 Punkte gehen.

Die E.ON-Aktie verpasste es zuletzt zwar, frische Akzente auf der Oberseite zu setzen, doch mit Kursen oberhalb von 19 Euro präsentiert sie sich unverändert stabil. Einziges Manko – Die Aktie kommt nicht über die 20 Euro!

E.ON Aktienchart

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) trotzt der aktuellen, von großer Verunsicherung geprägten Gemengelage. 
Allerdings muss man gleichzeitig konstatieren, dass der Aktie das Aufwärtsmomentum abhandengekommen ist. Noch ist die Entwicklung nicht bedrohlich, doch sie sollte im Auge behalten werden.

Im oberen Chart kristallisieren sich die wichtigen Marken deutlich heraus. Entsprechend ist die Aufgabenstellung aus charttechnischer Sicht klar definiert: E.ON muss über die 20 Euro, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 22,5 Euro oder gar 26 Euro zu eröffnen. Deutlich unter die 18 Euro sollte es indes nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bleiben weiterhin zurückhaltend und bestätigten zuletzt noch einmal ihr Votum „hold“ für E.ON und das Kursziel von 16,7 Euro.

Bn-Redaktion/mt
