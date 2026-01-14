Dax - Fallen noch im Januar die 26.000 Punkte? Bayer – Ist das jetzt endlich der Befreiungsschlag?

Dax - Fallen noch im Januar die 26.000 Punkte?

© Bayer AG / Eine Mitarbeiterin in der Strukturbiologie unterstützt die Bayer-Wissenschaftler bei der Untersuchung von Kristallen unter dem Mikroskop.
Die Rallye im Dax läuft auf Hochtouren. Zuletzt fielen die Rekordmarken im „Sekundentakt“. Dem Index gelang es im gestrigen Dienstagshandel (13. Januar), ein neues Allzeithoch knapp oberhalb von 25.500 Punkten auszubilden. Da Gewinnmitnahmen einsetzten, konnte der Dax das Kursniveau zunächst nicht verteidigen.
Dennoch verdeutlicht die jüngste Kursentwicklung, welches Momentum im Index steckt. Mittlerweile sollte auch ein Anlaufen der 26.000er Marke noch im Januar nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden. Wie zuletzt auch schwingt immer die Frage mit – Wann setzt die Korrektur ein?

Am gestrigen Dienstag bestimmten die US-Verbraucherpreisdaten für Dezember das Handelsgeschehen maßgeblich. Diese fielen so aus, dass der Markt Leitzinssenkungen der Fed im Jahresverlauf erwarten kann. Im weiteren Verlauf des heutigen Mittwochs stehen in den USA noch weitere wichtige Konjunkturdaten an. So warten die Marktakteure unter anderem auf die US-Erzeugerpreisdaten für Dezember und die wichtigen Daten zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im für den Einzelhandel so wichtigen Dezember. 
Zu den spannendsten Aktien im Dax zählt aktuell die Bayer-Aktie. Der untere Chart verdeutlicht die Lage. 

Einmal mehr haben wir an dieser Stelle einen 3-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle Konstellation der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) adäquat darzustellen. 

Bayer Aktienchart

In den letzten Handelstagen stand der eminent wichtige Kursbereich von 40 Euro im Fokus. Nach dem Ausbruch über die 36,1 Euro hatte die Bayer-Aktie diesen zentralen Widerstandsbereich ins Visier genommen. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Aktie jedoch, in den letzten Tagen Nägeln mit Köpfen zu machen. Das könnte sich aber heute ändern, denn zur Stunde kämpft sich die Bayer-Aktie über die Marke von 40 Euro. Der obere Chart verdeutlicht, dass ein frisches Kaufsignal die Aktie weit tragen könnte. Selbst ein Durchmarsch auf 50 Euro sollte nicht überraschen. Allerdings werden die nächsten Handelstage entscheidend.

Zusammenfassung 

Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Der Ausbruch über die 40 Euro muss gelingen. Die Aktie muss sich nun zunächst oberhalb von 40 Euro festsetzen und sich im Nachgang von ihr lösen. Rasch aufziehende Gewinnmitnahmen sollten tunlichst ausbleiben. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat nunmehr der Kursbereich um 36,1 Euro. Sollte die Bayer-Aktie darunter abtauchen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

