Dax – Fallen nun die 24.000 Punkte?

Deutsche Telekom – Es wird immer bedrohlicher 20.09.2025, 09:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Dax beendete eine überaus ereignisreiche Handelswoche mit einer soliden Performance. Angesichts der Relevanz der Ereignisse hätte es auch anders kommen können. So aber ging der Dax deutlich oberhalb von 23.000 Punkten liegend aus dem Freitagshandel. Er noch immer leichte Tuchfühlung zur 24.000er Marke.
Was war das für eine Handelswoche?! Am Mittwoch schien kurzzeitig die Börsenwelt still zu stehen, als die Fed ihre Leitzinsentscheidung bekanntgab und ihre Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlichte.

Fed-Termin und großer Verfallstag am Freitag waren die beiden zentralen Termine in der zurückliegenden Handelswoche. Dass sich der Dax achtbar aus der Affäre zog, könnte gleichzeitig die Basis für einen erneuten Angriff auf die 24.000 Punkte gelegt haben. Ob es hierzu kommen wird, werden womöglich bereits die kommenden Handelstage zeigen.

Für die Aktie der Deutschen Telekom wird hingegen die charttechnische Lage immer bedrohlicher. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung „tanzte“ die Aktie auf der eminent wichtigen Unterstützungszone um 30 Euro. Ein Rücksetzer unter die 30 Euro würde das Chartbild massiv eintrüben und weitere Abgaben provozieren… Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es kam wie es kommen musste.

Deutsche Telekom – Es wird immer bedrohlicher

Die Aktie der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) musste mit dem Rücksetzer unter die Marke von 30 Euro einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen. Aus charttechnischer Sicht brennt nun der Baum.  

Aktienanalyse

Der Bruch der wichtigen Unterstützung von 30 Euro manifestierte sich mit dem Rücksetzer unter die 29,5 Euro. In diesem Kursbereich hatte die Aktie im August ein Korrekturtief ausgebildet. Dieses wurde mittlerweile unterschritten, sodass nun eine Ausdehnung der Bewegung auf 28 Euro zu befürchten steht. Die Vehemenz der Korrektur lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Sollte sich die Abwärtsdynamik verschärfen, ist auch eine Bewegung auf 26 Euro nicht auszuschließen. Eine Stabilisierung der Lage muss her! Um dieses Szenario einzuleiten, bedarf es eines Vorstoßes über die Marken von 30 Euro und 32 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS sehen indes noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie der Deutschen Telekom und bestätigten kürzlich ihr Kursziel von 36,1 Euro. Das Votum lautet unverändert „buy“.

