Dax – Ganz bitter. Index taumelt Wochenende entgegen

Deutsche Bank – Kursbeben! Wie weit kann das jetzt gehen? 17.10.2025, 12:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ganz bitter. Index taumelt Wochenende entgegen: Deutsche Bank – Kursbeben! Wie weit kann das jetzt gehen?
© Foto von Nico Siegl auf Pexels
Für den Dax kommt es nun knüppeldick. Im heutigen Freitagshandel bahnen sich Nervosität und Ängste Bahn.
Im Ergebnis rauscht der Index zur Stunde unter die Marke von 24.000 Punkten. Die Vehemenz des Rücksetzers ist beachtlich und lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag und im Hinblick auf die nächsten Tage und Wochen ein starkes Warnsignal.

Die Belastungsfaktoren mehren sich. Der anhaltende Shutdown der US-Behörden und der Handelskonflikt zwischen den USA und China belasten bereits seit Längerem die Stimmung an den Aktienmärkten. Nun kommen allerdings Sorgen den US-Bankensektor betreffend hinzu. Im Fokus stehen hierbei Regionalbanken. Die „Funke“ springt auch auf die Aktien der großen Finanzinstitute über. Das Ganze ist zudem nicht auf die USA begrenzt. In Europa taumeln ebenso die Bankenwerte. So sind in Deutschland die Commerzbank aber vor allem die Deutsche Bank aktuell tiefrot. 

Kurzum. Ängste und Sorgen greifen um sich. Die Aktienindizes wanken bedenklich. Der Dax macht da keine Ausnahme. Dass der Goldpreis haussiert und von einem Rekord zum nächsten eilt, unterstreicht die brenzlige Gemengelage. Stolpern die Aktienmärkte in eine heftige Korrektur? Die nächsten Tage entscheiden.

Deutsche Bank – Kursbeben! Wie weit kann das jetzt gehen?

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) leidet derzeit besonders stark. Die Hausse der letzten Monate und das exponierte Kursniveau hatten die Aktie ohnehin anfällig für Gewinnmitnahmen gemacht. Dass die Aktie zuletzt im Bereich von 32 Euro eine Doppeltopformation ausgebildet hatte, könnte sich nun als „Brandbeschleuniger“ erweisen.

Deutsche Bank AKtie

Der Kursbereich von 30 Euro / 29 Euro stellt eine wichtige Unterstützung dar und hat in Anbetracht des Doppeltops zentrale Bedeutung. Ein Rücksetzer unter die Marke von 29 Euro würde das Doppeltop vollenden. Gleichzeitig würde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst werden. Sollte es seine Wirkung entfalten, könnte es die Deutsche Bank-Aktie bis in den Kursbereich von 26 Euro führen. 

Kurzum

Ein Wochenschluss unterhalb von 29 Euro wäre aus charttechnischer Sicht für die Aktie der Deutschen Bank ein herber Rückschlag. Gleichzeitig könnte das damit installierte Verkaufssignal weitere Abgaben provozieren. So sollte in diesem Fall eine Bewegung auf 26 Euro nicht überraschen. Um das Chartbild wieder zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 30 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
