Kaum Aktien im Umlauf - Schon kleine Käufe könnten Kursausbruch auslösen
Dax im Bann der Geopolitik

Commerzbank – Aktie knallt rauf! Bald bei 50 Euro? 18.08.2025, 10:28 Uhr

Dax im Bann der Geopolitik: Commerzbank – Aktie knallt rauf! Bald bei 50 Euro?
© Foto von Sanjay B auf Unsplash
Der Dax steht zu Wochenbeginn ganz im Bann der Geopolitik. Die Bemühungen, den Krieg zu beenden, haben in den letzten Tagen enorme Dynamik entwickelt.
Noch ist allerdings nichts in trockenen Tüchern. In den nächsten Handelstagen steht nicht nur die Geopolitik im Fokus. Zahlreiche Konjunkturdaten werden die Aktienmärkte in Atem halten. Und nicht zuletzt wird die zweite Wochenhälfte vom 3-tägigen Jackson Hole Economic Policy Symposium bestimmt. Zentralbanker, Politiker und Ökonomen treffen sich ab dem 21. August zum Meinungsaustausch. Kurzum. Eine spannende und womöglich auch richtungsweisende Handelswoche dürfte dem Dax bevorstehen. Die aus charttechnischer Sicht relevante Marke lautet nach wie vor 24.000 Punkte. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls könnte es noch einmal eng werden für den Index.

Zu den Dax-Aktien, die aktuell ein enormes Aufwärtsmomentum aufweisen, gehört die Commerzbank-Aktie. Nach den starken Quartalsergebnissen zündete der Kurs eine weitere Rallyestufe. 

Commerzbank - Aktie knallt rauf! Bald bei 50 Euro?

Unsere letzte Kommentierung zur Commerzbank überschrieben wir an dieser Stelle am 06. August mit „Commerzbank mit Zahlen. Geht die Rallye weiter?“. Damals notierte die Aktie im Bereich von 32,5 Euro. Die starken Quartalsergebnisse des Finanzinstituts heizten der Rallye noch einmal ein. Die Commerzbank wusste in allen wichtigen Kennzahlen zu überzeugen.

Commerzbank Aktienchart bei Börsennews in der Aktienanalyse

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) unverändert einen exzellenten Eindruck. Das exponierte Kursniveau der Aktie macht sie jedoch anfällig für Gewinnmitnahmen. Diese sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Kurzum. Der obere 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis verdeutlicht das Potenzial, das die Aktie nun auf der Oberseite hat. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 50 Euro sollte nun nach dem Ausbruch über die 35 Euro nicht überraschen. Analysten sind trotz des charttechnischen Potenzials etwas zurückhaltend für die Aktie. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihr Votum „sector-perform“ für die Commerzbank-Aktie. Das Kursziel hoben die Kanadier von 28 Euro auf 33 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research schlagen in die gleiche Kerbe. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 33 Euro. Die Analysten der DZ Bank stuften die Commerzbank-Aktie hingegen von „halten“ auf „verkaufen“ herab. Den fairen Wert sehen sie unverändert bei 28 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
