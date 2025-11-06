Dax im Ringen um die 24.000 Punkte-Marke

06.11.2025, 11:46 Uhr

Dax im Ringen um die 24.000 Punkte-Marke: Commerzbank mit Zahlen. Was macht die Aktie?
Das Ringen des Dax um den Kursbereich von 24.000 Punkten geht weiter.
Kampflos will sich der Index offenkundig nicht geschlagen geben. Neben den zahlreichen Quartalsberichten sorgt vor allem der noch immer andauernde Shutdown der US-Bundesbehörden für reichlich Gesprächsstoff. Mittlerweile hat der Shutdown ein rekordverdächtiges Ausmaß angenommen und ein baldiges Ende zeichnet sich noch immer nicht ab. Die Auswirkungen werden immer spürbarer. Immerhin gab es zuletzt positive Impulse seitens der Quartalsberichtssaison. Das hob insgesamt die Kaufstimmung. 

Zu den Unternehmen, die ihre Finanzergebnisse präsentierten, gehört auch die von der UniCredit umworbene Commerzbank. Das deutsche Finanzinstitut legte zwar ein robustes Zahlenwerk vor, konnte dabei aber nicht in allen Punkten überzeugen. Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend zurückhaltend aus. Schauen wir uns die Daten einmal im Detail an.

Commerzbank mit Zahlen. Was macht die Aktie?

Die Commerzbank vermeldete für das 3. Quartal 2025 Erträge in Höhe von 2,939 Mrd. Euro, nach 2,735 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Damit verzeichnete das Finanzinstitut einen soliden Anstieg der Erträge um über 7 Prozent.  Die Commerzbank veröffentlichte das operative Ergebnis mit 1,047 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal 2024 (damals wurde ein operatives Ergebnis in Höhe von 0,886 Mrd. Euro veröffentlicht) ein starkes Plus von knapp 18 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 1,027 Mrd. Euro, nach 0,885 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Eine höhere Steuerlast verhagelte der Commerzbank schließlich das Konzernergebnis. Dieses ging im Jahresvergleich um knapp 8 Prozent auf nun 0,591 Mrd. Euro im 3. Quartal 2025 zurück. Die Commerzbank bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Das Finanzinstitut rechnet nach Abzug der Restrukturierungsmaßnahmen mit einem Nettoergebnis von rund 2,5 Mrd. Euro.

Commerzbank Aktie

Obgleich die Zahlen keinesfalls schlecht waren, nahmen einige Marktakteure deren Veröffentlichung zum Anlass, Kasse zu machen. Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) tauchte zunächst ab. Die Top-Bildung schreitet unablässig voran. Die Hochs aus dem Sommer, die im Bereich von 38 Euro markiert wurden, sind in der aktuellen Phase unerreichbar. Die Blicke richten sich stattdessen nach Süden und hier auf den Kursbereich von 30 Euro. Sollte es unter die Zone 30 Euro / 29 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
