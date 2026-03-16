Dax im Würgegriff der hohen Ölpreise

Bayer obenauf – Analystenkommentar stützt 16.03.2026, 12:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax im Würgegriff der hohen Ölpreise: Bayer obenauf – Analystenkommentar stützt
© Bild: istockphoto.com/Fotofantastika
Einmal mehr ist es vor dem Hintergrund des laufenden Iran-Konflikts ein schwieriger Wochenstart für den deutschen Leitindex. Der Würgegriff der hohen Ölpreise sitzt fest. Die Sorgen vor einer Rezession bei gleichzeitiger Inflationsproblematik treiben die Aktienmärke um. Zudem sorgen die anstehenden Notenbanktermine für großes Unbehagen. In den USA wird die Leitzinsentscheidung der Fed samt der Veröffentlichung der quartalsweise erscheinenden Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen am Mittwoch (18. März) mit großer Spannung erwartet. Doch nicht nur die Fed bittet in Kürze um Aufmerksamkeit – so wird die EZB am Donnerstag (19. März) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 40,29 EUR +4,72 % Baader Bank

Kurzum. Die Handelswoche hat es in sich. Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs geben wichtige Notenbanken ihre Leitzinsentscheidungen bekannt. Und dann steht am Freitag (20. März) auch noch der große Verfallstag an den Börsen an. Für den Dax muss es darum gehen, die Handelswoche einigermaßen unbeschadet zu überstehen; im besten Fall geht der Index oberhalb von 23.000 Punkten liegend ins nächste Wochenende.

Gegen die schwierige Gemengelage stemmt sich zu Wochenbeginn die Bayer-Aktie. Ein positiver Analystenkommentar dürfte maßgeblich für die gute Stimmung verantwortlich sein.

Bayer – Aktie obenauf. Analystenkommentar stützt     

In unserer letzten Kommentierung zur Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) an dieser Stelle vom 05. März thematisierten wir die damals frischen Zahlen. Diese fielen bekanntlich durchwachsen aus.

Bayer-Aktienchart

Dennoch äußerten sich einige Analysten im Nachgang optimistisch. So bestätigten unter anderem die Analysten von JPMorgan zuletzt ihr Votum „overweight“ für Bayer. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner bei 50 Euro. Für gute Stimmung sorgte indes der heutige Analystenkommentar der Schweizer UBS. Die Analysten hoben ihr Votum für die Aktie von „neutral“ auf „buy“ an. Das Kursziel passten sie von 48 Euro auf 52 Euro an. 

Nach der Zahlenveröffentlichung Anfang März wurde es noch einmal eng für die Bayer-Aktie, rückte doch der Kursbereich von 35 Euro in den Fokus des Handelsgeschehens. In dieser Phase war es wichtig, dass die Unterstützungszone verteidigt wurde. Mit dem positiven Analystenkommentar der UBS im Rücken attackiert die Aktie zur Stunde den Widerstand von 40 Euro, der in Verbindung mit den 41,8 Euro ein veritables Cluster bildet. Ein Durchbruch würde den Weg in Richtung 46,8 Euro ebnen. Die zentrale Unterstützung ist hingegen in den Bereich von 35 Euro zu verorten. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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