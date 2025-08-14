2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
Dax in hoffnungsvoller Erwartung

RWE – Aktie muss nach Zahlen Federn lassen 14.08.2025, 14:08 Uhr

Dax in hoffnungsvoller Erwartung: RWE – Aktie muss nach Zahlen Federn lassen
© Foto von Matthew Henry auf Unsplash
Während der Dax bereits hoffnungsvoll in Richtung des Treffens von Trump und Putin blickt, geht die Berichtssaison weiter. Der Dax behauptet sich im frühen Donnerstagshandel oberhalb von 24.200 Punkten. Die starke Performance der US-Indizes dürfte ihren Anteil an der robusten Vorstellung des Dax haben. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) steht noch die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise an. Die Qualität der Daten könnte noch einmal für Bewegung an den Aktienmärkten sorgen.
Für Bewegung - zumindest in der Aktie – sorgt aktuell der Halbjahresbericht von RWE. Der Konzern sorgte für eine herbe Enttäuschung. Die Quittung des Marktes kam direkt im Anschluss. Die RWE-Aktie muss(te) Federn lassen.

RWE - Aktie mit enttäuschenden Daten

Aktuell bricht sich die Enttäuschung Bahn. Die Erwartungen waren hoch. Die Kursentwicklung der letzten Wochen unterstreicht dieses. RWE gab das bereinigte EBITDA für das 1. Halbjahr 2025 mit 2,139 Mrd. Euro an, nach 2,899 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2024. RWE verzeichnete im 1. Halbjahr ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,134 Mrd. Euro, nach 1,928 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2024. Das bereinigte Nettoergebnis wurde mit 0,775 Mrd. Euro ausgewiesen, nach 1,362 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EPS sank entsprechend von 1,83 Euro im 1. Halbjahr 2024 auf nun 1,06 Euro.

Die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 bestätigte RWE indes und erwartet ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 4,550 Mrd. Euro bis 5,150 Mrd. Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wird unverändert zwischen 1,300 Mrd. Euro bis 1,800 Mrd. Euro liegend prognostiziert. 

Die Zahlenveröffentlichung rief zahlreiche Analysten auf den Plan. So bestätigten unter anderem die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 47,5 Euro. Etwas weniger optimistisch ist man unverändert im Haus Jefferies. Das Votum lautet hier „buy“ und das Kursziel 40 Euro.

Aus charttechnischer Sicht geht es für die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) nun jedoch ans Eingemachte. Der knackige Kursrückgang setzt bereits den zentralen Unterstützungsbereich um 34,5 Euro unter Druck. Sollte diese außerordentlich wichtige Unterstützung nachgeben, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 32 Euro / 30 Euro eröffnen. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es der Rückkehr der RWE-Aktie über die 36 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
