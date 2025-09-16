Dax – Index macht sich für den Showdown bereit

E.ON – Ist das endlich die Trendwende?

© Foto von American Public Power Association auf Unsplash
Der Dax zählt bereits die Stunden bis zur Leitzinsentscheidung der Fed und deren Projektionen.
Vom Ausgang des morgigen Termins dürfte maßgeblich davon abhängen, wie sich die Börsen in den kommenden Wochen entwickeln werden. Doch bereits der heutige Dienstag hält einige potenzielle Aufreger bereit. In den USA werden noch heute zahlreiche wichtige Konjunkturdaten erwartet. Vor allem die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im August sowie die Entwicklung der Industrieproduktion im August dürften im Fokus der Marktakteure stehen. Die Daten werden nach Redaktionsschluss veröffentlicht.

Der Dax setzt seine seit Tagen anhaltende Hängepartie auch unmittelbar vor der Fed-Entscheidung fort. Diese steht ganz unter dem Motto „Nach oben kann er nicht. Nach unten will er nicht.“. Der Dax bewegt sich unverändert zwischen den wichtigen Kursbereichen 24.000 Punkte auf der Oberseite und 23.000 Punkte auf der Unterseite. Es ist angesichts der Relevanz des Fed-Termins gut möglich, dass sich die Zeit des Dax innerhalb dieser Range ihrem Ende zuneigt. 

Die E.ON-Aktie zeigte indes zuletzt hoffnungsvolle Ansätze einer Trendwende bzw. einer sich anbahnenden Erholung. 

E.ON - Ist das endlich die Trendwende?

Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) ist drauf und dran, eine Trendwende zu forcieren und eine Erholung einzuleiten.

E.ON Aktienchart

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur E.ON-Aktie setzte diese gerade unter die eminent wichtige Marke von 15 Euro zurück. In dieser aus charttechnischer Sicht überaus heiklen Phase hätte auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 14 Euro nicht überrascht. In diesem Kursbereich verläuft zudem die 200-Tage-Linie. Zuletzt entwickelte die E.ON-Aktie wieder Aufwärtsmomentum und drehte nach oben ab. Die Rückkehr über die 15er Marke war im Hinblick auf eine Erholung ein erster wichtiger Teilerfolg. Doch weitere müssen folgen, soll sich das Erholungsszenario manifestieren. Als nächstes wartet der Widerstandsbereich 15,8 Euro / 16,0 Euro, der noch den Weg in Richtung der markanten Hochs im Bereich von 16,5 Euro verstellt. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 15 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research billigen der E.ON-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial zu. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „market-perform“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 17 Euro.

