Rallye voraus?:
Wird diese Aktie genau jetzt eine australische Rheinmetall-Story?
Anzeige
Dax – Jetzt beginnt das große Leiden

Deutsche Telekom – Das darf nun nicht passieren 03.09.2025, 11:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Jetzt beginnt das große Leiden: Deutsche Telekom – Das darf nun nicht passieren
© Deutsche Telekom AG / Mikrorohr-Management eines Netzverteilers
Steuert der Dax auf eine ausgewachsene Korrektur zu? In den letzten Handelstagen zwangen Gewinnmitnahmen den Index bereits in die Knie und unter die Marke von 24.000 Punkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 31,21 EUR -0,41 % Tradegate
DAX 23.667,55 PKT +0,22 % Ariva Indikation

Noch ist das Ganze als „normale“ Konsolidierung einzuordnen. Das Risiko, dass es sich hierbei um eine beginnende obere Trendwende handelt, ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Die Nervosität an den Aktienmärkten steigt. Es scheint, als ob sich die Indizes ihrer exponierten Niveaus gewahr werden. Konjunkturdaten stehen aktuell im Fokus. Am Freitag wird in den USA der US-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht. Der ebenfalls sehr wichtige ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA blieb gestern hinter den Erwartungen zurück.

Für den Dax muss es jetzt darum gehen, den Kontakt zu den 24.000 Punkten nicht endgültig zu verlieren. Er ist allerdings auf dem besten Weg, es doch zu tun. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 23.000 Punkte wird nun immer wahrscheinlicher. Und kommt es ganz unglücklich (zumindest aus bullischer Sicht), dann könnte der September seinem Ruf noch alle Ehre machen!

Die Deutsche Telekom gehörte bis in den März hinein zu den dominierenden Dax-Werten. Die Aktie lief und lief und lief. Zwischenzeitlich sah es gar nach einem Durchmarsch in Richtung 40 Euro aus. Dann kippten jedoch Stimmung und Kurs. Ein Abwärtstrend entwickelte sich. Die bisherigen Versuche der Aktie, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, waren vergeblich. Aktuell hat die Deutsche Telekom-Aktie einmal mehr die Chance, den Abwärtstrend in Bedrängnis zu bringen. 

Deutsche Telekom – Das darf nun nicht passieren

Die Dominanz des Abwärtstrends ist im Chart der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) deutlich zu erkennen. Für die Deutsche Telekom muss es nun darum gehen, frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren.

 Deutsche Telekom Aktie

Hierzu hat die Aktie nun die Gelegenheit. Um dieses Vorhaben zu forcieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 32 Euro. Ein Ausbruch über die 32 Euro würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 34 Euro auslösen. Ein (erneutes) Scheitern an den 32 Euro ist indes unter allen Umständen zu verhindern. 

Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 30 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Die Analysten der DZ Bank bestätigten kürzlich ihre Einstufung „kaufen“ für die Deutsche Telekom. Den fairen Wert der Aktie sehen sie unverändert bei 38 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GV5MZC
Ask: 9,70
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GJ2BFN
Ask: 52,83
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV5MZC GJ2BFN. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Umweltoffensive mit Signalwirkung aus Brandenburg: Tesla setzt …

Gestern 19:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS-Hammer sorgt für Erdrutsch bei Dialysekonzern: Fresenius …

Gestern 18:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordwachstum bei Umsatz – politische Spannungen trueben …

Gestern 17:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz mit Kurssprung: Konzern stärkt Rüstungsgeschäft. Neue …

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt bedenklich. Geht es jetzt ganz schnell? BASF – Aktie in…

Gestern 13:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nestlé im Tief: Anleger fliehen nach Führungskrise

Gestern 12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinnwarnung bei SMA Solar: Kursrutsch auf 16 €

Gestern 11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nio vor starkem Q2: Turnaround oder Trugschluss?

Gestern 11:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer