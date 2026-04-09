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Dax kalt erwischt. Gewinnmitnahmen bringen Index in Bedrängnis

Volkswagen Vz. – Dieser Kursbereich muss halten 09.04.2026, 12:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax kalt erwischt. Gewinnmitnahmen bringen Index in Bedrängnis: Volkswagen Vz. – Dieser Kursbereich muss halten
© Val Vesa auf Unsplash
Die Euphorie ist der Realität gewichen – so oder so ähnlich könnte man die aktuelle Stimmungslage im Dax zusammenfassen. Dem Kursfeuerwerk vom gestrigen Mittwoch folgt heute eine gewisse Ernüchterung. Der Dax verzeichnet zur Stunde deutliche Gewinnmitnahmen. Dabei musste er den wichtigen Kursbereich von 24.000 Punkten aufgeben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 88,67 EUR -2,12 % Baader Bank
DAX 23.828,32 PKT -0,86 % Ariva Indikation

Nach dem rasanten Kursanstieg von gestern kommen die Gewinnmitnahmen zunächst nicht überraschend. Allerdings präsentiert sich die geopolitische Lage wieder deutlich angespannter. Die Waffenruhe scheint überaus fragil zu sein. Jederzeit kann es zu einem Bruch kommen. Das lässt sich einmal mehr an den Ölpreisen ablesen. Nach dem dramatischen Preissturz von gestern ist hier eine knackige Gegenbewegung zu beobachten.

Die nächsten Tage könnten für den Dax richtungsweisend werden. Sollte die Waffenruhe halten und Fortschritte in den Verhandlungen erkennbar werden, wäre der Weg für eine nachhaltige Erholung frei. Sollte sich die Waffenruhe hingegen als brüchig erweisen, könnte es für den deutschen Leitindex rasch eine Etage tiefer gehen. 

Volkswagen Vz. – Dieser Kursbereich muss halten

Eine knackige Korrektur hat die Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) weiterhin fest im Griff. Das fundamentale Umfeld lässt gegenwärtig kein nachhaltiges Aufwärtsmomentum aufkommen. Zudem könnte es aus charttechnischer Sicht noch schlimmer kommen, steht die Aktie doch quasi mit dem Rücken zur Wand.

Volkswagen Aktienchart

Mit dem Rücksetzer unter die 100 Euro hat sich das Chartbild noch einmal deutlich eingetrübt. Rasch geriet der Unterstützungsbereich 90 Euro / 86 Euro unter Druck. Diesem Kursbereich kann man durchaus zentrale Bedeutung zubilligen. Sollte es signifikant darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Im Bereich von 82 Euro befindet sich noch das markante Tief aus dem April 2025. Sollte auch dieses unterschritten werden, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Erst ein Vorstoß, der die Aktie deutlich über die 100 Euro führt, würde die Lage entspannen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Volkswagen Vz. Das Kursziel senkten sie gleichzeitig von 92 Euro auf 90 Euro. Die Analysten von Jefferies sind deutlich anderer Meinung. Sie senkten zwar das Kursziel von 140 Euro auf 130 Euro. Ihr Votum lautet dennoch „buy“. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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