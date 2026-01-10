Anzeige
+++Gold-Superzyklus 2026 Der Countdown zu einer der heißesten Gold-Stories 2026 hat begonnen+++
Dax mit furiosem Wochenausklang

Deutsche Telekom – Fliegt jetzt der Deckel? 10.01.2026, 11:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax mit furiosem Wochenausklang: Deutsche Telekom – Fliegt jetzt der Deckel?
© Bild: istockphoto.com/Wirestock
Der Dax beendete die erste komplette Handelswoche mit einem Paukenschlag. Der Wochenschluss oberhalb von 25.200 Punkten, zudem mit satten Tagesgewinnen erzielt, bringt den Index für die nächste Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung scheint mit Blick auf das aktuelle Momentum unausweichlich. Doch bekanntlich kommt es an der Börse oftmals anders als die Mehrheit erwartet. Insofern gilt abzuwarten, ob der Dax tatsächlich seine Rallye fortsetzen kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 28,41 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.280,15 PKT +0,40 % Ariva Indikation

Rückenwind gab es am Freitag für die Aktienindizes vom US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft fiel mit 50.000 überraschend niedrig aus. Die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne fiel hingegen wie erwartet aus. So kamen unter dem Inflationsaspekt keine neuen Sorgen auf. Unterm Strich wurde der „schwache“ US-Arbeitsmarktbericht dahingehend gedeutet, dass die Chancen auf weitere Zinssenkungen durch die Fed gestiegen sind. Die Aktienmärkte reagierten entsprechend mit Kursgewinnen. Und auch der Dax ließ sich nicht „lumpen“ und schwang sich über die 25.200 Punkte auf.  

Einen Aufschwung könnte auch die Aktie der Deutschen Telekom dringend gebrauchen. Nach einem furiosen Start ins Börsenjahr 2025 übernahm im weiteren Verlauf eine Korrektur das Kommando. Die Deutsche Telekom geriet zwischenzeitlich stark unter Druck, baute aber zuletzt im Kursbereich 26 Euro bis 28 Euro einen potenziellen Boden aus. Dieser muss sich nun bestätigen.

Deutsche Telekom – Fliegt jetzt der Deckel?

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 31. Dezember zur Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) „bastelte“ die Aktie noch unverdrossen an ihrer Bodenbildung im Kursbereich von 26 Euro bis 28 Euro.

Chart

In den letzten Tagen verstärkte sie den Druck auf die obere Begrenzung der Range. Aktuell unternimmt die Deutsche Telekom den Versuch, die obere Begrenzung aufzubrechen. Der Vorstoß über die 28 Euro könnte das Ende der Bodenbildung einläuten. Um die Bodenbildung / untere Trendwende weiter voranzutreiben, muss die Aktie nun den Ausbruch in Richtung 30 Euro ausdehnen und auch diese Hürde überwinden. Die zentrale Unterstützung ist auf 26 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ für die Deutsche Telekom. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 35,7 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU5SFB
Ask: 1,55
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV7Q3J
Ask: 5,47
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU5SFB GV7Q3J. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
2 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
5 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
6 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
7 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP vor Q4-Bericht: Wachstumstrend trifft auf schwachen Kursverlauf…

Gestern 19:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron nach starker Rally: Kursbewegung verliert an Stabilität

Gestern 19:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erholung nach starkem Kursrückgang: Novo Nordisk nach Rebound: Wie …

Gestern 18:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verteidigungshaushalt treibt DroneShield-Aktie auf neues …

Gestern 13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück unter Druck: Aktie vergeigt den Jahresauftakt. Wie …

Gestern 13:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tilray-Aktie stärker: Verluste reduziert - Umsatzerwartungen ü…

Gestern 12:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Glencore und Rio Tinto befeuern Spekulationen um Megafusion

Gestern 11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Index vor wichtigem Wochenfinale: Allianz – Die Tür …

Gestern 11:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer