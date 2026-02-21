Dax mit Schwung ins Wochenende

Der Dax nahm am Freitag noch einmal Schwung auf und ging mit einer starken Vorstellung ins Wochenende. Der Wochenschluss komfortabel oberhalb von 25.100 Punkten bringt den Index für die nächste Handelswoche in eine exzellente Ausgangsposition.
Zwei Faktoren hoben die Kaufstimmung am Freitag deutlich. Zum einen wussten wichtige US-Konjunkturdaten zu gefallen. Der Markt honorierte diese. Zudem erklärte der Oberste US-Gerichtshof einen Großteil der von Trump auf Grundlage des Notstandsgesetzes verhängten Zölle in der bisherigen Form für ungültig. Das hob die Stimmung an den Aktienmärkten und drängte die Geopolitik als belastendes Thema bis auf weiteres zurück. Doch noch immer schwebt ein möglicher Militärschlag der USA gegen den Iran als Damoklesschwert über den Aktienmärkten.

Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht weiterhin darum gehen, sich oberhalb von 25.000 Punkten festzusetzen. Über kurz oder lang muss er jedoch über das bisherige Rekordhoch von 25.500 Punkten.

Deutsche Telekom – Aktie läuft und läuft und läuft

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) gehört bislang zu den positiven Überraschungen des Börsenjahres 2026. Zwangsläufig drängt sich der Vergleich zu einem Phoenix auf.

Der Start ins neue Börsenjahr verlief noch recht holprig. Mitte Januar ging es für die Deutsche Telekom noch einmal in Richtung 26 Euro – eine Art Marktbereinigung. Danach ging es für die Aktie nach oben. In rascher Reihenfolge wurden wichtige Widerstände geknackt. Zuletzt ging es über die 28 Euro, 30 Euro und 32 Euro. Die 200-Tage-Linie wurde bullisch gekreuzt. Kurzum: Das Chartbild hellte sich in den letzten Wochen deutlich auf.

Aus charttechnischer Sicht besteht die dringlichste Aufgabe nun darin, die Rallye über die zentrale Widerstandszone 34 Euro / 34,6 Euro zu tragen. Das würde den Weg in Richtung 36 Euro ebnen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 30 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Deutsche Telekom. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 42 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihre Einstufung „overweight“ für die Deutsche Telekom und das Kursziel von 38,5 Euro.

