Dax mit spektakulärem Wochenfinale: Commerzbank – Jetzt aber! Aktie könnte durchstarten, wenn

Dax mit spektakulärem Wochenfinale

06.12.2025, 10:15 Uhr

© Commerzbank
Ist das endlich der offizielle Startschuss zur Jahresendrallye? Der Dax beendete im gestrigen Freitagshandel die Börsenwoche oberhalb der eminent wichtigen Marke von 24.000 Punkten. In den letzten Handelstagen war es mitunter „zäh“, doch zum Wochenausklang kam noch einmal etwas Dynamik in den Index. Der Sprung über die 24.000 Punkte könnte nun frische Kräfte freisetzen, wobei bis zur Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (10. Dezember) wohl noch eine gewisse Zurückhaltung nicht überraschen sollte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.028,07 PKT +0,59 % Ariva Indikation
Commerzbank 34,19 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Maßgeblichen Anteil an dem starken Wochenschluss hatten vor allem die gestern veröffentlichten US-Konjunktur- und Preisdaten. Vor allem die mit großer Anspannung erwartete PCE-Kernrate wurde von den Marktakteuren wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Kurzum. Der Dax hat die Tür zur Jahresendrallye weit aufgestoßen. Nun muss er nur noch hindurchgehen. Im Vorfeld der Leitzinsentscheidung der Fed dürfte es wohl zunächst darum gehen, dass sich der Index oberhalb von 24.000 Punkten festsetzt. Am kommenden Mittwoch werden die Karten neu gemischt. Und spätestens dann wird sich zeigen, wie es um eine Jahresendrallye bestellt ist.

In puncto Jahresendrallye hätte die Commerzbank-Aktie durchaus noch Handlungsbedarf, wobei zurückblickend festgestellt werden muss, dass das Börsenjahr 2025 für die Commerzbank bislang ein überaus erfolgreiches war. Aber womöglich geht da noch etwas auf den letzten Metern.

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) testete zuletzt den zentralen Unterstützungsbereich 30 Euro / 29 Euro. Ein Bruch der 29 Euro hätte das Chartbild massiv eingetrübt. Zudem wäre in diesem Fall der Bruch des Aufwärtstrends (grün) besiegelt worden.

Chart

Mit der zurückliegenden Konsolidierung könnte die Commerzbank-Aktie den Grundstein für eine Jahresendrallye gelegt haben. Die Aktie zeigte sich zuletzt wieder in besserer Verfassung. Aktuell übt die Aktie Druck auf den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 35 Euro aus. Mit einem Sprung über die 35 Euro würde sich für die Aktie Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 38 Euro öffnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs stuften die Commerzbank-Aktie von „sell“ auf „hold“ hoch. Das Kursziel für die Aktie in Höhe von 35,5 Euro bestätigten sie indes. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „sector perform“ und das Kursziel von 36 Euro.  Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „neutral“ für die Commerzbank-Aktie und das Kursziel von 33 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
