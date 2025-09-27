Anzeige
Dax mit Volldampf ins Wochenende

Deutsche Telekom – Schön ist anders! Jetzt wird's brenzlig 27.09.2025, 09:10 Uhr

Dax mit Volldampf ins Wochenende: Deutsche Telekom – Schön ist anders! Jetzt wird’s brenzlig
© Bild: istockphoto.com/BalkansCat
Der Dax ging mit Volldampf ins Wochenende. Die knackigen Kursgewinne vom Freitag nähren nunmehr die Hoffnung, dass dem Dax ein starker Start in die neue Handelswoche gelingen könnte. Das erklärte Ziel muss es sein, die 24.000 Punkte zurückzuerobern. Denn wenn man etwas bemängeln möchte, dann ist es der Umstand, dass es der Dax verpasste, die Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten abzuschließen.
Die am Freitag veröffentlichten US-Inflationsdaten sorgten für gute Stimmung an den Aktienmärkten. Der eminent wichtige PCE-Index (Preisindex für persönliche Konsumausgaben) für August wusste zu gefallen. Der PCE-Index wird von der US-Notenbank bevorzugt, um die Inflationsentwicklung zu bewerten.

Kurzum. Trotz des robusten Wochenausklangs hat sich für den Dax an der grundlegenden Ausgangslage nicht sonderlich viel geändert. Der Index bewegt sich bereits seit geraumer Zeit zwischen den beiden zentralen Chartmarkten 24.000 Punkte und 23.300 Punkte. Erst ein Verlassen dieser Range sollte für frische Impulse sorgen. Während ein Rücksetzer unter die 23.300 Punkte zwangsläufig die 23.000er Marke auf die Agenda setzen würde, wäre ein Ausbruch über die 24.000 Punkte das Signal, um das bisherige Rekordhoch (liegt aktuell bei etwa 24.639 Punkten) unter Druck zu setzen.

Deutsche Telekom – Schön ist anders! Jetzt wird’s brenzlig

Die Aktie der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) trieb die Dax-Rallye zunächst maßgeblich mit an. Das änderte sich jedoch im März dieses Jahres, als die Aktie im Bereich von 36 Euro toppte und anschließend in eine Korrektur eintrat. Vom Zugpferd zum Bremsklotz könnte man die Entwicklung salopp umschreiben.    

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht wirft vor allem das Unvermögen der Aktie, die Marke von 32 Euro zurückzuerobern, Fragen auf. Horizontalunterstützung, Abwärtstrend und 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich ein überaus relevantes Widerstandscluster. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom unter die Unterstützungszone 30 Euro / 29,5 Euro. Durch den Rücksetzer unter die 29,5 Euro rückt nun die nächste Unterstützung bei 28 Euro in den Fokus. Spätestens dort sollte die Korrektur ihr Ende finden, anderenfalls könnte es ungemütlich werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 32 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Deutsche Telekom unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 43,5 Euro

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
