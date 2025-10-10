Dax nach der Rekordjagd. Ist die Luft jetzt raus? Deutsche Bank – Die Ruhe vor dem Sturm

Dax nach der Rekordjagd. Ist die Luft jetzt raus?

10.10.2025, 11:25 Uhr

Einmal mehr steht dem Dax ein spannendes Wochenfinale bevor. Nach der furiosen Rekordjagd im gestrigen Donnerstagshandel lässt es der Index im frühen Freitagshandel etwas ruhiger angehen. Ist der jüngste Rücksetzer bereits ein Warnzeichen und Vorbote einer Konsolidierung / Korrektur? Aus charttechnischer Sicht wäre es besser gewesen, wenn der Index den Schwung genutzt und die Rekordjagd fortgesetzt hätte. Die Chance besteht zwar immer noch, doch die Zeit drängt. Aus bullischer Sicht wäre ein Wochenschluss auf einem neuen Rekord das Idealszenario. Doch nicht nur der Dax musste seiner Rekordjagd Tribut zollen. Auch Gold und Silber ging die Puste aus. Kräftige Gewinnmitnahmen würgten sowohl bei Gold als auch bei Silber die bis dato dominierenden Rallyebewegungen ab. Kommen wir auf den Dax zurück. Noch sollte man den leichten Rücksetzer nicht überbewerten, doch die nächsten Tage werden entscheidend. Eine fortgesetzte Schwäche könnte den Weg für eine Korrektur ebnen.
Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) gehört bis dato zu den Top-Performern im Dax. Zuletzt geriet die Aufwärtsbewegung jedoch ins Stocken. Ein potenzielles Doppeltop im Bereich von 32 Euro macht der Aktie zu schaffen. Immerhin hält bislang die Unterstützungszone 30 Euro / 29 Euro dem Druck stand.

Die Konsolidierung zieht sich. Solange die wichtige Unterstützungsmarke von 29 Euro nicht unterschritten wird, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung das zu präferierende Szenario. Ein Rücksetzer unter die 29 Euro würde der Aktie hingegen weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 26 Euro eröffnen. Hingegen könnte es jederzeit zu Vorstößen in Richtung 32 Euro kommen. Bei einem signifikanten Ausbruch über die 32 Euro könnte es rasch in Richtung 35 Euro gehen. Kurzum. Die Deutsche Bank muss über die Zone um 32 Euro und darf nicht unter die Marke von 29 Euro.

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ für die Deutsche Bank. Das Kursziel hoben sie von 34,2 Euro auf 35,0 Euro an. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „outperform“ für die Aktie und das Kursziel von 34,0 Euro. Die Analysten von Morgan Stanley schlagen in die gleiche Kerbe. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel sehen sie bei 35 Euro. 

