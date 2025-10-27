Dax – Pfeifen im Walde oder frischer Mut? Deutsche Bank – Das hätte nicht passieren dürfen

Dax – Pfeifen im Walde oder frischer Mut?

27.10.2025, 12:58 Uhr

Deutsche Bank – Das hätte nicht passieren dürfen
Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Eine weitgehende Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China stützt. Die Kauflaune hält sich allerdings in Grenzen. Die Marktakteure agieren nach den vergangenen Erfahrungen recht zurückhaltend auf die neue Nachrichtenlage. Kurzum. Optimismus sieht anders aus.
Die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank steht wie zahlreiche Konjunkturdaten und Quartalsberichte in den nächsten Tagen im Fokus. Das Thema Jahresendrallye wird saisonal bedingt immer heißer. Kommt die Jahresendrallye? Kommt sie nicht? Die Erwartungshaltung ist hoch. Doch die obligatorischen Rücksetzer im September und Oktober, die üblicherweise den Markt bereinigten und so den Boden für eine Jahresendrallye bereiteten, blieben in diesem Jahr weitgehend aus. Eine Jahresendrallye sollte daher nicht unbedingt vorausgesetzt werden. 

Aus charttechnischer Sicht kommt der Dax derzeit nicht wirklich in Schwung. Er notiert zwar komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten, zeigt aber noch keinen Aufwärtsdrang. Neue Rekordhochs bleiben erst einmal außerhalb der Reichweite. 

Die Deutsche Bank-Aktie durchläuft aktuell eine knackige Korrektur. Die vergleichsweise robusten Daten der US-Banken vermochten es nicht, der Deutsche Bank Schwung zu geben. Ein knackiger Rücksetzer unter die Zone 30 Euro / 29 Euro leitete zudem die nächste Runde der Korrektur ein. 

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) musste mit dem Rücksetzer unter die Zone 30 Euro / 29 Euro einen weiteren Rückschlag verkraften. Aus charttechnischer Sicht nimmt die Top-Bildung ihren Lauf. 

Deutsche Bank Aktie

Wenn die Deutsche Bank am 29. Oktober die Daten für das 3. Quartal 2025 veröffentlicht, sollten negative Überraschungen tunlichst ausbleiben. Anderenfalls könnte es für die Aktie eng werden. Mit dem Rücksetzer unter die Zone 30 Euro / 29 Euro hat die Deutsche Bank ein Verkaufssignal in Richtung 26 Euro ausgelöst. 

Zusammengefasst

Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung unternimmt die Aktie den Versuch, den Widerstandsbereich 29 Euro / 30 Euro zurückzuerobern. Noch verläuft das Ganze wenig überzeugend. Die Rückeroberung der 30 Euro würde der Aktie jedoch aus charttechnischer Sicht Stabilität verleihen. Ein Rücksetzer unter die 26 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies stuften die Deutsche Bank zuletzt mit dem Votum „hold“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 33 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
