Dax rutscht weiter ab

Deutsche Bank – Das könnte nun bitter werden 13.03.2026, 10:11 Uhr

Dax rutscht weiter ab: Deutsche Bank – Das könnte nun bitter werden
© bn
Der Dax steuert auf ein schwieriges Wochenfinale zu. Im frühen Freitagshandel rutscht der Index zunächst weiter in Richtung 23.000 Punkte. Ein Wochenschluss oberhalb dieser eminent wichtigen Marke muss das Ziel sein. Sollte der Dax die Handelswoche unterhalb der 23.000er abschließen, wäre das ein weiteres Zeichen der technischen Schwäche.
Einmal mehr blicken die Marktakteure auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Die fortschreitenden Zerstörungen an der Ölinfrastruktur sowie die nach wie vor massiv eingeschränkte Passierbarkeit der Straße von Hormus treiben die Ölpreise unablässig an. Zur Stunde hat Brent Öl den Preisbereich von 100 US-Dollar überschritten. Die Belastung für die Aktienmärkte ist immens, steigt doch mit den Ölpreisen auch die Sorge vor einer Rezession.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Gemengelage veröffentlichte die Deutsche Bank ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2025. Die Eckdaten wurden bereits Ende Januar veröffentlicht. Den Kursverfall der Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) konnten die Zahlen nicht stoppen. Dieser ging ungehindert weiter.

Deutsche Bank – Das könnte nun bitter werden

Die Deutsche Bank verzeichnete im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 32,1 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zu 2024 ein ordentliches Plus von 7 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern wurde hingegen gegenüber 2024 um satte 84 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro in 2025 gesteigert. Nach Steuern verzeichnete die Deutsche Bank einen Gewinn in Höhe von 7,1 Mrd. Euro – ein Plus von 104 Prozent.

Nach dem Verlust des bis Ende Januar dominierenden Aufwärtstrends (rot dargestellt) geriet die Deutsche Bank-Aktie immer stärker in Bedrängnis. In der Folgezeit gingen wichtige Unterstützungen verloren. So unter anderem die Unterstützung um 32 Euro oder der Unterstützungsbereich 30 Euro / 29 Euro. Zudem wurde die wichtige 200-Tage-Linie unterschritten. Von diesen Rückschlägen hat sich die Aktie bislang nicht erholen können. Und es könnte noch schlimmer kommen, steht doch aktuell der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 25 Euro im Fokus. Sollte es für die Deutsche Bank darunter gehen, könnte sich die Korrektur auf 20 Euro ausdehnen. Auf der anderen Seite ist die Aktie massiv überverkauft. Das könnte Erholungsversuche begünstigen. Doch erst ein Vorstoß der Aktie über die 29 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

Bn-Redaktion/mt
