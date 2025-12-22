Nächster Kurstreiber?:
Nach der Finanzierung folgt der nächste Schritt – Der Westen sucht JETZT nach Alternativen zu China
Dax schon in Weihnachtsstimmung

Bayer – Setzt sich in 2026 die Erholung fort? 22.12.2025, 11:43 Uhr

Dax schon in Weihnachtsstimmung: Bayer – Setzt sich in 2026 die Erholung fort?
© Bayer AG / Die Konzernzentrale der Bayer AG in Leverkusen.
Der Dax ist schon in Weihnachtsstimmung. Zum Auftakt der Weihnachtswoche präsentiert sich der deutsche Leitindex in robuster Verfassung, ohne dabei jedoch ein Kursfeuerwerk abzubrennen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.293,69 PKT +0,04 % Ariva Indikation
Bayer 35,63 EUR -0,75 % L&S Exchange

Der Dax hat sich temporär über die Marke von 24.300 Punkten gekämpft. Nach dem großen Verfallstag vom Freitag (19. Dezember) ist jedoch die Luft raus. In den nächsten Tagen gibt es vergleichsweise wenig relevante Konjunkturdaten, die für Impulse sorgen könnten. Der morgige Dienstag stellt hier allerdings noch einmal eine Ausnahme dar. So werden morgen unter anderem in den USA noch frische BIP-Daten und Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) veröffentlicht. 

Kurzum. Sollte nicht noch etwas Unvorhersehbares passieren, dürfte der Dax ruhig dem Weihnachtsfest entgegensehen. Mit der Rückkehr über die 24.300er Marke erreichte der Index einen weiteren Meilenstein. Ob er sich allerdings noch einmal zu einer Jahresendrallye aufraffen kann, bleibt abzuwarten. Doch auch ohne Jahresendrallye wäre das Börsenjahr 2025 für den Dax ein voller Erfolg. Man sollte an dieser Stelle nicht voraussetzen, dass es 2026 so in dieser Form weitergehen wird. 

Zu den Aktien, bei denen das vermeintliche Stimmungsbild und die tatsächliche Kursentwicklung weit auseinanderklaffen dürften, gehört die Bayer-Aktie. „Gefühlt“ war das Jahr 2025 gepflastert mit weiteren Rückschlägen und negativen Nachrichten, doch die Aktie startete ein imposantes Comeback und weist seit Jahresanfang eine Performance von fast 90 Prozent auf. 

Bayer Aktienchart

Bayer – Setzt sich in 2026 die Erholung fort?

Wir haben an dieser Stelle einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) adäquat darstellen zu können. 

Der obere Chart zeigt deutlich, wie wichtig für die Aktie der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 30 Euro war. Die Bodenbildung machte dadurch entscheidende Fortschritte. Das damit ausgelöste Kaufsignal entfaltete sofort seine Wirkung. Die Aktie nahm den nächsten relevanten Widerstandsbereich um 36,1 Euro ins Visier. Hier liegt das markante Hoch aus dem Januar 2024. Die Bayer-Aktie übt aktuell massiven Druck aus. Sollte der Ausbruch gelingen, wäre der Weg in Richtung 40 Euro frei. Mit Gewinnmitnahmen muss nach der Zwischenrallye gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese eng begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 30 Euro zu verorten. Darunter darf es nicht gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stuften die Bayer-Aktie zuletzt unverändert mit „hold“ ein. Das Kursziel hoben sie hingegen von 30,4 Euro auf 41,0 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
