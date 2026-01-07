Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Dax setzt Rekordjagd fort und knackt die 25.000 Punkte

Bayer – Aktie vor der Entscheidung 07.01.2026, 12:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ein Forscher untersucht genetische Daten in einem modernen High-Tech-Labor.
© Bayer AG
Der Dax baut seine imposante Rekordjagd im frühen Mittwochshandel (07. Januar) aus. Dabei ging es für den Index auch über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Die charttechnische Aufgabenstellung ist für die nächsten Tage klar definiert – der Dax muss sich oberhalb von 25.000 Punkten festsetzen. Ein rascher Rücksetzer sollte tunlichst vermieden werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 38,38 EUR -0,10 % TTMzero RT

Der Dax ließ sich in seinem Lauf auch nicht von schwachen deutschen Konjunkturdaten aus dem Konzept bringen. Das Thema Konjunkturdaten bleibt heute aktuell. In den USA werden im weiteren Tagesverlauf wichtige Daten veröffentlicht. So stehen unter anderem die aktuellen Daten zu den Auftragseingängen in die Industrie und der nicht minder wichtige ISM-Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe zur Veröffentlichung an.

Kurzum. Der Dax hat die große Chance, seine Rekordjagd zu manifestieren und sich oberhalb von 25.000 Punkten festzusetzen. Das wäre aus bullischer Sicht das Idealszenario. Allerdings muss nicht zuletzt ob der fragilen Geopolitik auch mit plötzlich einsetzenden Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Das exponierte Niveau des Dax würde ebenfalls diese provozieren. Die nächsten Tage werden richtungsweisend. Ein Wochenschluss des Dax oberhalb von 25.000 Punkten wäre eminent wichtig. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Eine Entscheidung dürfte auch der Bayer-Aktie ins Haus stehen.

Bayer – Aktie vor der Entscheidung

Wir haben an dieser Stelle einmal mehr einen 3-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation der Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) adäquat darzustellen. 

Bayer Aktienchart

Nach dem Ausbruch über den Widerstand von 36,1 Euro nimmt die Bayer-Aktie den zentralen Widerstandsbereich von 40 Euro ins Visier. Ein Ausbruch über die 40 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich und würde der Bayer-Aktie die Tür in Richtung 50 Euro öffnen. Gleichzeitig schwingt mit dem Erreichen dieser zentralen Zone auch die Sorge mit, dass Gewinnmitnahmen einsetzen. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 36,1 Euro abspielen, ist aus charttechnischer Sicht jedoch alles im grünen Bereich. 

Zusammengefasst

Bayer steht unmittelbar davor, die eindrucksvolle Erholungsrallye der letzten Wochen fortzusetzen. Dabei könnte ein Vorstoß über die 40 Euro den Weg in Richtung 50 Euro ebnen. Rücksetzer unter die 36,1 Euro sollten hingegen tunlichst ausbleiben. Anderenfalls könnte es doch noch einmal eng werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Barclays stuften die Bayer-Aktie zuletzt von „equal weight“ auf „overweight“ hoch. Das Kursziel hoben sie dabei deutlich von 30 Euro auf 45 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
